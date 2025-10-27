עונש של חמש וחצי שנות מאסר בפועל נגזר על תושב חולון בן 41, נהג גרר, שהורשע בגניבת רכבו של אלי שרעבי - ימים ספורים לאחר מתקפת הפתע על ישראל בבוקר שמחת תורה תשפ"ד.

זה קרה ימים ספורים אחרי הטבח. תושב חולון הגיע לקיבוץ בארי בעוטף, שעבר פגיעה אנושה ורבים מתושביו נרצחו או נחטפו, וגנב לפי ההרשעה מספר ג'יפים יוקרתיים של חברי הקיבוץ שפונו מבתיהם. בין הרכבים, כאמור, רכבו של אלי שרעבי שנחטף לעזה ושוחרר בעסקת החטופים לפני למעלה מחצי שנה.

מלבד עונש של חמש וחצי שנות מאסר, כאמור, שנגזר עליו על ידי בית משפט השלום בבאר שבע, נגזרו עליו גם תשעה חודשי מאסר על תנאי. כך דווח היום (שני) במאקו.

כתב אישום הוגש נגד שני מעורבים בגניבה לפני כשנה וחצי. על פי כתב האישום השניים, האחד מחולון והשני ממושב ברקת, הגיעו לבארי תוך שמציגים עצמם כמתנדבים שהגיעו לסייע לחיילים ולאזרחים - בין היתר סיוע בדמות העברת ציוד וגרירת רכב.

כאמור, הם ניצלו זאת כדי לגנוב חמישה כלי רכב, ורצו להעביר אותם לשטחי הרשות הפלסטינית. דיווח על כך הועבר למשטרה, וזו עצרה אותם.

לפי הדיווח במאקו, ריאיות ישירות נגד המואשם נמצאו על ידי יחידת הימ"ר של מרחב הנגב, שחקרה את המקרה. המואשם טען ללא הוכחות במהלך המשפט שפעל באישור פיקוד העורף ולא היה מעורב בגניבות.

כאמור, טענותיו נדחו על ידי בית המשפט. עורכת הדין מורן אברג'ל הציגה בבית המשפט ראיות שסתרו את גרסת הנאשם. בית המשפט הרשיע את תושב חולון כאמור בכל העבירות המיוחסות לו, ועונשו נגזר לחמש וחצי שנות מאסר בפועל ותשעה חודשים על תנאי.