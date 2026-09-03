הצית קרטונייה בבית שאן וגרם נזק של עשרות אלפים | צפו בתיעוד

תושב בית שאן בן 65 נעצר השבוע בחשד להצתת קרטונייה במרכז מסחרי בעיר, שגרמה לנזק כבד בשווי עשרות אלפי שקלים. החשוד הועבר לחקירה במשטרת המחוז הצפוני, ובית המשפט הורה על הארכת מעצרו עד למחר.

האירוע התרחש ביום שלישי האחרון, כאשר במוקד 100 של משטרת ישראל ובמוקד כבאות והצלה התקבל דיווח על קרטונייה שעולה באש בחניון מרכז מסחרי בבית שאן.

כוחות כיבוי שהוזעקו למקום פעלו לכיבוי הלהבות, אך הנזק שנגרם היה משמעותי - הקרטונייה נשרפה כליל, ועגלות נגררות מלאות ברכוש שחנו בסמוך נפגעו אף הן.

עם סיום פעולות הכיבוי, הגיעו שוטרי המחוז הצפוני לזירה והחלו לבחון את נסיבות הדליקה. חוקרי הזיהוי הפלילי סרקו את המקום ואספו ממצאים, ובמקביל נערכה צפייה במצלמות האבטחה המתעדות את האזור. בתיעוד נצפה אדם חשוד שהדליק את האש שממנה נגרם הנזק הכבד.

יום לאחר האירוע, ובתום פעולות חקירה מאומצות, הצליחו שוטרי המחוז הצפוני לאתר את החשוד. ביום רביעי בוצע מעצרו של תושב בית שאן בן 65 בחשד למעורבות בהצתה. מעצרו הוארך מעת לעת על ידי בית המשפט, הפרקליטות הגישה נגדו כתב אישום לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת.