תנאי חום ועשן כבדים

בית שמש: שריפה משתוללת ליד אזור התעשיה – הכביש נחסם לתנועה

בעקבות שריפה שפרצה בשטח פתוח ליד אור התעשיה של העיר בית שמש צוותי כבוי רבים פועלים במקום והכביש נסגר לתנועה בשני הכיוונים | במטה יהודה מדגישים כי חל איסור הדלקת אש בשטחים פתוחים עד סוף החודש (בארץ)

שריפה (צילום: תיעוד מבצעי כבאות והצלה יו"ש)

שריפת חורש וקוצים משתוללת בין אזור התעשייה הר טוב ב’ ל.

צוותי כיבוי רבים פועלים בזירה למניעת פגיעה במבנים, תשתיות ושטחים סמוכים, בעוד המשטרה סגרה את הציר המרכזי לתנועה.

הכביש שנסגר (צילום: חדשות מטה יהודה)

מדוברות כבאות והצלה לישראל – מחוז ירושלים נמסר כי צוותי כיבוי פועלים בשריפה בין הר טוב ב’ לבית שמש – כביש 38 סגור

צוותי כיבוי והצלה רבים ממרחב בית שמש פועלים בשעה זו בשריפת חורש וקוצים המתפשטת בין אזור התעשייה הר טוב ב’ לבין העיר בית שמש.

לוחמי האש פועלים בתנאי חום ועשן כבדים, ומרכזים מאמצים לבלימת התפשטות האש, במטרה למנוע פגיעה במבנים, בתשתיות ובשטחים סמוכים.

משטרת ישראל סגרה את כביש 38 לתנועת כלי רכב, וזאת לשם שמירה על בטיחות המשתמשים בדרך ולאפשר לכוחות החירום לפעול ביעילות.

הציבור מתבקש להימנע מהגעה לאזור ולהישמע להנחיות כוחות הביטחון.

