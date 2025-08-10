תנאי חום ועשן כבדים בית שמש: שריפה משתוללת ליד אזור התעשיה – הכביש נחסם לתנועה בעקבות שריפה שפרצה בשטח פתוח ליד אור התעשיה של העיר בית שמש צוותי כבוי רבים פועלים במקום והכביש נסגר לתנועה בשני הכיוונים | במטה יהודה מדגישים כי חל איסור הדלקת אש בשטחים פתוחים עד סוף החודש (בארץ)

קא קובי אטינגר כיכר השבת | 15:09