בית שמש: שריפה משתוללת ליד אזור התעשיה – הכביש נחסם לתנועה

שריפת חורש וקוצים משתוללת בין אזור התעשייה הר טוב ב’ לבית שמש.
צוותי כיבוי רבים פועלים בזירה למניעת פגיעה במבנים, תשתיות ושטחים סמוכים, בעוד המשטרה סגרה את הציר המרכזי לתנועה.
מדוברות כבאות והצלה לישראל – מחוז ירושלים נמסר כי צוותי כיבוי פועלים בשריפה בין הר טוב ב’ לבית שמש – כביש 38 סגור
צוותי כיבוי והצלה רבים ממרחב בית שמש פועלים בשעה זו בשריפת חורש וקוצים המתפשטת בין אזור התעשייה הר טוב ב’ לבין העיר בית שמש.
לוחמי האש פועלים בתנאי חום ועשן כבדים, ומרכזים מאמצים לבלימת התפשטות האש, במטרה למנוע פגיעה במבנים, בתשתיות ובשטחים סמוכים.
משטרת ישראל סגרה את כביש 38 לתנועת כלי רכב, וזאת לשם שמירה על בטיחות המשתמשים בדרך ולאפשר לכוחות החירום לפעול ביעילות.
הציבור מתבקש להימנע מהגעה לאזור ולהישמע להנחיות כוחות הביטחון.
