סערת ביקורו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בתא הכלא של המחבל מרואן ברגותי: אחרי תגובות נזעמות בעולם הערבי ובקרב ח"כים בכנסת ישראל, בן גביר מגיב שוב ותוקף את התוקפים.

"אני שומע את נהי השמאל "זה מרגיז את החמאס" על תמונות ברגותי, הרוצח המתועב שהם רוצים כמנהיג ה"פלסטיני" הבא", מסר בן גביר הערב. "אני רוצה לומר להם: שנים מכרתם לנו אשליות, שאם רק נתחנף לחמאס, לא נרגיז אותו, ניתן לו כסף, פועלים, והעברת סחורות חופשית, הוא יהפוך להיות מתוק ולא מזיק והעולם יאהב אותנו...

"הימים האלו נגמרו. במזרח התיכון משיגים תוצאות רק בהרתעה, לא בדמיונות. תם עידן הבילויים בכלא הישראלי. יש בעל בית, והוא לא פראייר".

כזכור,בעיתון 'הארץ' דווח כי קרובי משפחתו של ברגותי מסרו כי הם "המומים מהשינוי בתווי פניו של מרואן, מהתשישות ומהרעב שבו הוא מצוי". באתר 'ווינט' נכתב כי במשפחתו אמרו: "אנו חוששים מהוצאתו להורג של מרואן בתוך תא הכלא בהוראת בן גביר".

קסאם, בנו של ברגותי, אמר כי "יש איום ישיר מבן גביר על אבא שלי. אנחנו חוששים לחייו". לטענתו, "הוא הותקף על ידי שב"ס כמה פעמים מאז 7 באוקטובר".

מנהלת האסירים הפלסטינים מסרה כי הביקור של בן גביר מהווה "איום ישיר" על חייו של ברגותי. משרד החוץ הפלסטיני הדגיש כי מדובר "בהסלמה מסוכנת ובהפרה בוטה של אמנות ומוסכמות בינלאומיות". המשרד קרא להתערבות מיידית של הקהילה הבינלאומית בנושא.

סגן יו"ר הוועד הפועל של אש"ף, חוסיין א-שייח כתב ברשת X: "האיום של בן גביר על המנהיג מרואן ברגותי בתאו הוא שיא הטרור הנפשי, המורלי והגופני המופעל נגד האסירים, ופגיעה חמורה באמנות ובמוסכמות הבינלאומיות וההומניטריות. מדובר בהידרדרות חסרת תקדים במדיניות הכיבוש כלפי האסירים הפלסטינים, דבר המחייב התערבות מיידית של הארגונים והמוסדות הבינלאומיים להגנתם".

גם בכנסת ישראל מגנים

ח"כ איימן עודה כתב: "בכל פעם שאני רואה את ההתנהגות הנאלחת של הפשיסטים, אני רואה גם חולשה וגם טיפשות. הם חלשים וטיפשים, חלשים מאוד וטיפשים עוד יותר".

לדבריו, "כשכל העולם יצפה בסרטון הזה, הם יראו צד נוסף של כיעור הכיבוש: את איתמר בן גביר כמחבל עם עניבה, מתעלל במרואן ברגותי בצינוק ובתנאים אכזריים אפילו יותר".

"אבל יש עובדה אחת בטוחה: הרוע, בטבעו, חלש מול עם שנאבק למען חירותו. העם הפלסטיני ינצח את הכיבוש ואת כל הבן גבירים למיניהם".

חברו לסיעה, ח"כ עופר כסיף הגיב: "לא ירחק היום בו התפקידים יתהפכו: הכהניסט העלוב והנבוב יהיה מאחורי סורג ובריח, וברגותי יהיה בהנהגת המדינה הפלסטינית העצמאית. ב-ק-ר-ו-ב!".