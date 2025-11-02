פעיל הימין ברוך מרזל תקף היום (ראשון) בחריפות את חברו לשעבר, כיום השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, על התבטאויותיו בתקשורת שהובילו לפי עדויות חטופים לפגיעה בחטופים.

את הדברים כתב מרזל לבן גביר, בציוץ ברשת X, לאחר שהאחרון תקף את פרשן חדשות 12 ירון אברהם, שפרסם סרטון שבו מספר שורד השבי שגב כלפון על ההתעללות שעבר.

כלפון סיפר, בריאיון לאברהם, כי המחבלים "מרביצים בכל הכוח, שמים טבעות כדי להשאיר סימנים. הייתי עם שטפי דם בגב ובעורף, הם היו אומרים שזה בגלל בן גביר".

עוד סיפר כלפון כי הם, המחבלים, "ראו סרטון ואמרו לנו שמכניסים כלבים לאסירים שלהם, והם ראו איך מרביצים להם, ועכשיו אנחנו צריכים לחטוף. מקבלים מכות, מצלמים אותנו. זה נמשך יום כן יום לא, או יומיים כן יום לא, אין לזה סדר מסוים".

אברהם פרסם כאמור את הקטע המדובר, ובן גביר הגיב לו: "ברכותיי ירון לרגל הצטרפותך לקמפיין התרעלה. מעניין אותי מתי נשמע אתכם ב-12 מדברים על מה שעברו החטופים בגלל הסרטון המפוברק של חברך גיא פלג?!

"יש סיכוי שתעשו פעם חשבון נפש על הנזק הכביר שגרמתם?! אני גאה בהרעת תנאי המחבלים. היום המחבלים רועדים להגיע לבתי הכלא של בן גביר, והמספרים מוכיחים ירידה דרמטית בפיגועים!".

כאמור, פעיל הימין מרזל תקף את בן גביר והגיב לו: "איתמר, בפעם האלף: אף אחד לא מבקר את ההחמרה בתנאים של המחבלים, להפך! זה מהלך מצוין וראוי לשבח. מה שמבקרים זה את העובדה שרצת להתראיין על זה בכל התקשורת, למרות שראיונות כאלה פוגעים בחטופים. והכול רק בשביל עוד כמה לייקים".