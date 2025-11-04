במהלך נאומה אמש (בין שני לשלישי) במליאת הכנסת, תקפה חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. היא ניצלה את תאריך הזיכרון לרבין כדי לתקוף בחריפות את השר הימני.

"האמת שכל יום שבו אני מגיעה לכנסת ורואה את איתמר בן גביר זה קשה", אמרה כהן. "קשה לראות אדם כל כך קיצוני, אלים וגזען בכנסת ישראל. אבל היום, היום זה קשה במיוחד.

"היום", היא המשיכה, "שבו אנחנו מציינים 30 שנה לרצח רבין. ביום הזה עדיף שלא היית מראה את פרצופך כאן. כמי שהיה גדול המסיתים לפני הרצח. כמי שגנב את סמל הרכב של רבין והמחיש איך גם נגיע אליו, מי שהטיף לאלימות והיה לו חלק גדול בהסתה שהובילה לרצח. ביום הזה היה מוטב שלא תראה את פרצופך בכנסת ישראל.

"הנוכחות שלך כאן מלמדת שלא הפקנו לקח. זה אות קין. צריכים להסתכל ביום הזה על הנוכחות של איתמר בן גביר ביום הזה כאות קין ובושה".

בן גביר שישב במליאה חייך, ולצידו ישבה חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. היא השיבה לכהן: "הוא יהיה כאן עוד להרבה שנים, אל תדאגי. הוא שמונה מנדטים, יהיה עשרה מנדטים".