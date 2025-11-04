כיכר השבת
המתקפה במליאה

בן גביר נקרע מצחוק | גוטליב הוסיפה: "הוא יהיה כאן עוד הרבה, אל תדאגי"

מירב כהן תקפה את בן גביר במליאת הכנסת ביום הזיכרון לרבין: "הנוכחות שלו כאן היא אות קין" | גוטליב הגיבה: "אל תדאגי הוא יהיה כאן עוד הרבה שנים" (בכנסת VOD)

במהלך נאומה אמש (בין שני לשלישי) במליאת הכנסת, תקפה חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד את השר לביטחון לאומי . היא ניצלה את תאריך הזיכרון לרבין כדי לתקוף בחריפות את השר הימני.

"האמת שכל יום שבו אני מגיעה לכנסת ורואה את איתמר בן גביר זה קשה", אמרה כהן. "קשה לראות אדם כל כך קיצוני, אלים וגזען בכנסת ישראל. אבל היום, היום זה קשה במיוחד.

"היום", היא המשיכה, "שבו אנחנו מציינים 30 שנה לרצח רבין. ביום הזה עדיף שלא היית מראה את פרצופך כאן. כמי שהיה גדול המסיתים לפני הרצח. כמי שגנב את סמל הרכב של רבין והמחיש איך גם נגיע אליו, מי שהטיף לאלימות והיה לו חלק גדול בהסתה שהובילה לרצח. ביום הזה היה מוטב שלא תראה את פרצופך בכנסת ישראל.

"הנוכחות שלך כאן מלמדת שלא הפקנו לקח. זה אות קין. צריכים להסתכל ביום הזה על הנוכחות של איתמר בן גביר ביום הזה כאות קין ובושה".

בן גביר שישב במליאה חייך, ולצידו ישבה חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. היא השיבה לכהן: "הוא יהיה כאן עוד להרבה שנים, אל תדאגי. הוא שמונה מנדטים, יהיה עשרה מנדטים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר