השוטר הרים את הכסאות ברכב - וזה מה שהתגלה שם מתחת | צפו

פעילות מבצעית שגרתית של לוחמי משמר הגבול במעבר הטבעת שבעוטף ירושלים הובילה לסיכול ניסיון הברחה נוסף של שוהים בלתי חוקיים לתחומי המדינה.

במהלך משמרת במעבר הביטחוני הגיע רכב פרטי לבדיקה, וכבר עם הגעתו התעורר חשדם של הלוחמים במקום. בעקבות התנהלות החשודה, החליטו הלוחמים שלא להסתפק בבדיקה שטחית אלא לעכב את הרכב לצורך בידוק קפדני ויסודי של תא הנוסעים.

במהלך הסריקה המדוקדקת בתוך הרכב, הלוחמים ניגשו לחלקו האחורי של תא הנוסעים, פתחו את הדלתות והרים את מושבי הספסל האחורי. בתיעוד מווידאו שמתפרסם בראש כתבה זו ניתן לראות את הרגע בו הלוחם מסיט את כרית המושב ומגלה תחתיה, בחלל הצר שעל רצפת הרכב, גברים כשהם שוכבים בצפיפות רבה זה לצד זה. השניים ניסו להצטופף ולהשתטח לחלוטין מתחת למושבים המקופלים כדי לחמוק מעיניהם של כוחות הביטחון המאיישים את המעבר ולאפשר את סגירת המושבים מעליהם.

עם גילוי המסתור, הורו הלוחמים ליושבי הרכב ולנוסעים המסתתרים לצאת החוצה ועצרו אותם באופן מיידי. שני השוהים הבלתי חוקיים, תושבי הרשות הפלסטינית שנכנסו ללא היתרי כניסה כחוק, נעצרו יחד עם נהג הרכב החשוד בהסעתם ובניסיון סיוע להברחתם. השלושה נלקחו מהמקום והועברו להמשך חקירה באגף החקירות של מג"ב עוטף ירושלים. במערכת הביטחון שבים ומדגישים כי הבידוקים הקפדניים במעברי עוטף ירושלים נמשכים ברציפות כדי למנוע חדירת גורמים בלתי מורשים ולהילחם בתופעת המסיעים והמעבירים.