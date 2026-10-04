 דלג לתוכן הראשי
תיעוד חריג

השוטר הרים את הכסאות ברכב - וזה מה שהתגלה שם מתחת | צפו

לוחמי מג"ב עוטף ירושלים סכלו ניסיון הברחה של שני שוהים בלתי חוקיים במעבר הטבעת, לאחר שאלו אותרור כשהם מסתתרים בצפיפות מתחת למושבי רכב פרטי. הלוחמים שחשדו ברכב ביצעו בידוק יסודי, חשפו את השב"חים ברצפת הרכב ועצרו אותם יחד עם הנהג החשוד בהסעתם להמשך חקירה | צפו (בארץ)

מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
| צילום: צילום: דוברות המשטרה

פעילות מבצעית שגרתית של לוחמי משמר הגבול במעבר הטבעת שבעוטף ירושלים הובילה לסיכול ניסיון הברחה נוסף של שוהים בלתי חוקיים לתחומי המדינה.

במהלך משמרת במעבר הביטחוני הגיע רכב פרטי לבדיקה, וכבר עם הגעתו התעורר חשדם של הלוחמים במקום. בעקבות התנהלות החשודה, החליטו הלוחמים שלא להסתפק בבדיקה שטחית אלא לעכב את הרכב לצורך בידוק קפדני ויסודי של תא הנוסעים.

במהלך הסריקה המדוקדקת בתוך הרכב, הלוחמים ניגשו לחלקו האחורי של תא הנוסעים, פתחו את הדלתות והרים את מושבי הספסל האחורי. בתיעוד מווידאו שמתפרסם בראש כתבה זו ניתן לראות את הרגע בו הלוחם מסיט את כרית המושב ומגלה תחתיה, בחלל הצר שעל רצפת הרכב, גברים כשהם שוכבים בצפיפות רבה זה לצד זה. השניים ניסו להצטופף ולהשתטח לחלוטין מתחת למושבים המקופלים כדי לחמוק מעיניהם של כוחות הביטחון המאיישים את המעבר ולאפשר את סגירת המושבים מעליהם.

עם גילוי המסתור, הורו הלוחמים ליושבי הרכב ולנוסעים המסתתרים לצאת החוצה ועצרו אותם באופן מיידי. שני השוהים הבלתי חוקיים, תושבי הרשות הפלסטינית שנכנסו ללא היתרי כניסה כחוק, נעצרו יחד עם נהג הרכב החשוד בהסעתם ובניסיון סיוע להברחתם. השלושה נלקחו מהמקום והועברו להמשך חקירה באגף החקירות של מג"ב עוטף ירושלים. במערכת הביטחון שבים ומדגישים כי הבידוקים הקפדניים במעברי עוטף ירושלים נמשכים ברציפות כדי למנוע חדירת גורמים בלתי מורשים ולהילחם בתופעת המסיעים והמעבירים.
שוהים בלתי חוקייםמשמר הגבולעוטף ירושליםהברחת בני אדם

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר