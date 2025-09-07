לאחר אישור הממשלה, התקציב הנוסף למימון הוצאות הלחימה יובא ביום רביעי להצבעה בקריאה ראשונה בכנסת. ההצעה מגדילה את מסגרת ההוצאות הממשלתיות בכ־30.8 מיליארד ש"ח, מעלה את תקרת הגרעון ל־5.2% ומביאה את מגבלת ההוצאה הכוללת ל־650.3 מיליארד ש"ח. התקציב כולל מימון למיגוניות, מקלטים ושיפוי לרשויות, לצד מתווה חל"ת. המימון יגיע בעיקר מהפחתת תקציבים קואליציוניים, הקפאת הטבות מס וקיצוץ רוחבי בתקציבי המשרדים לשנת 2026. במשרד האוצר מדגישים: "הממשלה מפנימה את הצורך לרסן את הנטל שגרעון פיסקלי משית על הציבור".

לאחר שאושרה בממשלה בחודש שעבר, ההצעה לתקציב נוסף למימון הוצאות המלחמה תובא ביום רביעי הקרוב להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. מדובר באחד המהלכים התקציביים הדרמטיים ביותר מאז פרוץ הלחימה, עם תוספת של עשרות מיליארדי שקלים למסגרת ההוצאות הממשלתיות.

לפי ההצעה, התקציב הנוסף יגדיל את מסגרת ההוצאות בכ־30.8 מיליארד ש"ח, יעלה את תקרת הגרעון מ־4.9% ל־5.2% ויקבע את מגבלת ההוצאה הכוללת על כ־650.3 מיליארד ש"ח.

סדרי עדיפויות חדשים

במשרד האוצר מדגישים כי לא מדובר בהוספת מסגרת תקציבית חדשה, אלא בשינוי עמוק של סדרי העדיפויות בתוך התקציב הקיים. ההחלטה התקבלה בהתאם לצרכים שעלו במבצע "עם כלביא" ובהיערכות להמשך הלחימה ברצועת עזה ובחזיתות נוספות.

במרכז התקציב הנוסף עומדים השקעות בביטחון העורף – הצבת מיגוניות ושיפוץ מקלטים, לצד שיפוי לרשויות מקומיות בגין הוצאות חירום. בנוסף, נכלל מתווה שמטרתו להקל על עובדים היוצאים לחל"ת במאות מיליוני שקלים.

מאיפה הכסף?

עיקר מקורות המימון יגיעו משינויים פנימיים בתקציב: הפחתת כספים שיועדו ליישום הסכמים קואליציוניים, הקפאת תקציבים שיועדו להטבות מס, וכן קיצוץ רוחבי בתקציבי משרדי הממשלה לשנת 2026 בשיעור של 3.35%.

במשרד האוצר ציינו בהודעתם כי "הממשלה מפנימה את הצורך לרסן את הנטל שגרעון פיסקלי משית על הציבור", והדגישו כי מהלך זה נועד לאזן בין צורכי הביטחון הדחופים לבין שמירה על ניהול תקציבי אחראי.

המשמעות לציבור

לצד החיזוק המידי למערכות הביטחוניות והעורף, ברור כי התקציב הנוסף מביא עמו מחיר אזרחי לא מבוטל. הקיצוץ בתקציבי המשרדים, לצד ההקפאה בהטבות מס ותוכניות פיתוח, צפוי להשפיע על תחומי חינוך, תחבורה ושירותים ציבוריים בשנים הקרובות.

בכנסת צפוי התקציב לעורר עימותים פוליטיים סביב השאלה מי ישלם את מחיר השינוי בסדרי העדיפויות, ומי ייהנה מההשקעות החדשות.