מהתחנה למעצר: כתב אישום הוגש על אלימות קשה נגד נהג אוטובוס

המשטרה הגישה כתב אישום חמור נגד תושב ירושלים בשנות ה-20 לחייו, לאחר שתקף נהג אוטובוס בשכונת נווה יעקב וגרם לו לחבלות, תקף שוטר ואיים עליו. האירוע התרחש בליל ה־15 ביולי, כאשר למוקד המשטרה התקבל דיווח על מקרה אלימות באחת התחנות בשכונה.

עם הגעת שוטרי תחנת שפט למקום, הם הבחינו בשני מעורבים חבולים – נהג האוטובוס והנאשם – אשר פונו לבית החולים להמשך טיפול רפואי. בחקירה עלה כי האירוע החל כאשר הנאשם האשים את הנהג שלא עצר בתחנה הקודמת, החל לקלל אותו ודרש את פרטיו. כשהנהג סירב למסור פרטים אישיים, הנאשם ניסה להכותו בידיו ובטלפון הנייד. התקיפה הסלימה במהירות, והנאשם אף הצליח לעקוף את מחיצת הנהג ולהכותו בראשו ובפניו.

במהלך התגרה, נוסע נוסף ניסה להתערב – אך במקום להרגיע את המצב, חנק את הנהג בזמן שהנאשם המשיך להכותו. כתוצאה מכך, נגרמו לנהג חבלות קשות בפניו ובראשו.

עם הגעת השוטרים, הנאשם התנגד למעצר, גידף את אחד מהם, התבטא כלפיו באמירות מיניות ואף איים עליו בפגיעה.

כתב האישום שהוגש נגדו מייחס לו עבירות של תקיפה הגורמת חבלה ממשית בצוותא, תקיפת שוטר, איומים, והפרעה לשוטר במילוי תפקידו. במשטרה ציינו כי מדובר במקרה חמור של אלימות כלפי עובדי ציבור ואנשי ביטחון, וכי ימשיכו לפעול למיצוי הדין עם התוקפים.