ארבעה אירועי תקיפה באוטובוסים אירעו הלילה (בין שני לשלישי) בירושלים. באירועים הותקפו נהגים וגם נוסעים נפגעו. כך דווח בכאן חדשות.

התקיפות התרחשו באוטובוס קו 72, באוטובוס קו 540 ובשני אוטובוסים נפרדים של קו 62. בחלק מהמקרים ניסו לפי הדיווח נערים לפתוח מבחוץ את דלת האוטובוס.

בשלב מסוים, בעודם מנסים לפתוח את הדלת, ריססו גז מדמיע לעבר האוטובוס. הגז פגע גם בנוסעים, והללו פונו ונזקקו לטיפול רפואי.

בקו 540, כך דווח, העיר נהג לנערים שהחלו לעשן באוטובוס. הם בתגובה, בלי להתבלבל, שלפו גז פלפל והתיזו ממנו לעבר עיניו.

בכאן 11 צוין כי ככל הנראה לפחות חלק מהתקיפות בוצעו במעורבות אוהדים של בית"ר ירושלים. זאת לאחר שהקבוצה שלהם הפסידה במשחק, שנערך באצטדיון טדי בירושלים זמן קודם לכן, לקבוצה יריבה.

עוד דווח כי בעקבות המקרים תלונות יוגשו במשטרה. ראש מטה ירושלים בארגון כוח לעובדים, יעל שלו ויגיסר, הגיבה לאירוע. היא צוטטה בכאן 11: "התרענו על כך שתקיפת הנהגים תגיע גם לנוסעים ולצערנו כך קרה. מדובר בעליית מדרגה- ארבעה מקרים בערב אחד. אסור שהמקרים הללו ייכנסו לסטטיסטיקה המדממת בלי פתרון".

למרבה הצער תקיפת אוטובוסים, ובמיוחד נהגים, איננה תופעה חדשה. לפני חג סוכות האחרון הוגש כתב אישום על ידי יחידת תביעות ירושלים נגד צעיר תושב בית שמש בשנות ה-20 לחייו, בחשד שתקף נהג אוטובוס בעיר. הצעיר נעצר מספר ימים קודם לכן על ידי צוות יחידת השיטור העירוני לאחר דיווח על מקרה אלימות בתחבורה הציבורית.

לפי כתב האישום, האירוע התרחש בעשרת ימי תשובה, ביום ראשון בבוקר מעט לאחר השעה 08:30, כאשר הנאשם ישב בקצה האחורי של האוטובוס. במהלך נסיעתו התפתח ויכוח מילולי עם הנהג בעקבות התמהמותו של הצעיר בירידה בתחנה. במהלכו, ניגש הצעיר אל קדמת האוטובוס ותקף את הנהג במספר מהלומות, שגרמו לו לחבלות.

צוות השיטור שהוזעק למקום, פעל בהתאם להנחיות הנהג ועיכב את הצעיר לחקירה, כשהוא מובל לתחנת המשטרה להמשך בירור.

למחרת, הובא הנאשם בפני בית המשפט להארכת מעצרו, שהוארך מספר שעות בלבד, ולאחר מכן שוחרר בתנאים מגבילים למעצר בית. חקירת המקרה נמשכת, ובמהלך השבוע האחרון גובשה תשתית ראייתית, שהובילה להגשת כתב האישום.