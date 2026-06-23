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סמוך למחלף זרזיר

להבות באמצע הכביש: צוותי כיבוי הוזעקו לאחר שאוטובוס עלה באש

שריפת אוטובוס בכביש 77 סמוך למחלף זרזיר | האש התפשטה לשטח פתוח, צוותי הכיבוי השיגו שליטה (בארץ)

האוטובוס הבוער (צילום: כבאות והצלה לישראל)

צוותי כיבוי פועלים בשעה זו בשריפת אוטובוס בכביש 77 סמוך למחלף זרזיר.

לפי הדיווחים, האש התפשטה מהאוטובוס לשטח פתוח סמוך, וצוותי הכיבוי פעלו לכיבוי האוטובוס ולמניעת התפשטות נוספת של השריפה.

לוחמי האש השיגו שליטה על מוקדי הבעירה ופועלים לכיבוי סופי במקום.

להב מושיקו תורג’מן, מפקד האירוע, סיפר כי “עם הגעת הצוותים למקום זיהינו אוטובוס בוער בעוצמה כאשר האש מתפשטת לשטח פתוח סמוך. ריכזנו מאמץ מהיר לכיבוי האוטובוס ובלימת התפשטות האש, ובכך מנענו פגיעה נוספת באזור.”

נציין כי בעקבות האירוע נרשמים עומסים באיזור. משטרת ישראל חוסמת נתיב תנועה במקום.

אוטובוסכיבוי אשסכנהזרזירבעירה

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