כיכר השבת
נגנב רכוש מאות אלפים

תושב ג'לג'וליה ירד לחניה בקניון בהרצליה וניסה לפרוץ לרכב | תיעוד

בשעות אחר הצהריים לפני כחודש, התקבלה קריאה במשטרה על רכב שעל פי החשד נפרץ בחניון רב קומתי בקניון בעיר הרצליה, ממנו נגנב רכוש בשווי מאות שקלים | צפו בתיעוד (חדשות משטרה)

גניבת הרכב בקניון בהרצליה
גניבת הרכב בקניון בהרצליה| צילום: צילום: דוברות המשטרה
גניבת הרכב בקניון בהרצליה (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון עצרו תושב ג'לג'וליה בחשד שפרץ לרכב בקניון בהרצליה, הבוקר הוגש נגדו כתב אישום חמור עם בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

לפני מעט פחות מחודש, בשעות אחר הצהריים התקבלה קריאה במשטרה על רכב שעל פי החשד נפרץ בחניון רב קומתי בקניון בעיר הרצליה, ממנו נגנב רכוש בשווי מאות שקלים.

שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון יחד עם חוקרי מז"פ ירקון החלו בפעולות לאיסוף ממצאים מהרכב ומהחניון.

עם איסוף הממצאים עלתה זהותו של החשוד, תושב גלגוליה בן 35. אתמול (רביעי) נעצר החשוד והובא לחקירה בתחנת המשטרה ובסיומה נכלא.

הבוקר הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב כתב אישום נגד החשוד בעבירות של פריצה לרכב וגניבה,לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר