שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון עצרו תושב ג'לג'וליה בחשד שפרץ לרכב בקניון בהרצליה, הבוקר הוגש נגדו כתב אישום חמור עם בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

לפני מעט פחות מחודש, בשעות אחר הצהריים התקבלה קריאה במשטרה על רכב שעל פי החשד נפרץ בחניון רב קומתי בקניון בעיר הרצליה, ממנו נגנב רכוש בשווי מאות שקלים.

שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון יחד עם חוקרי מז"פ ירקון החלו בפעולות לאיסוף ממצאים מהרכב ומהחניון.

עם איסוף הממצאים עלתה זהותו של החשוד, תושב גלגוליה בן 35. אתמול (רביעי) נעצר החשוד והובא לחקירה בתחנת המשטרה ובסיומה נכלא.

הבוקר הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב כתב אישום נגד החשוד בעבירות של פריצה לרכב וגניבה,לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.