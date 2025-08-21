מנסה להסתתר - ושולף: הגנב במרכז חב"ד העולמי נתפס במצלמות

מכה של גניבות תפילין במרכז חב"ד העולמי, ה-770 בניו יורק, שבו שוכנת גם ישיבת 'תומכי תמימים' המרכזית של החסידות. בישיבה לומדים מאות בחורים מכל העולם, בהם גם מאות בחורים מישראל.

היום (חמישי) הופץ בשכונה תיעוד וידאו ממצלמות האבטחה של הבניין, שבו נראה חשוד בגניבת תפילין בעת ביצוע הגניבה. בתיעוד נראה החשוד, כובע שמש לראשו, מנסה להסתיר את פניו, נכנס מהדלת האחורית, מתקרב לספריה צדדית שבה מונח זוג תפילין - וממהר לצאת עם התפילין מהבניין לפני שייתפס.

לפי טענות בשכונה, מדובר בחשוד המוכר לעסקנים. הללו ציינו כי "יש להיזהר ממנו ולהרחיק אותו. כל מי שמסייע לו, מתוך תמימות או בכוונה, צריך לדעת שהוא שותף למעשה העבירה בעקיפין". כך דווח באתר חב"ד און ליין COL.

יצויין כי לא מדובר בתופעה חדשה. בית המדרש ה-770 נחשב למקום המוני עם עשרות או מאות בחורים בכל רגע משעות היום ורבים מהם מניחים במקום את התפילין שלהם - ללא מעקב צמוד מידי. לאחרונה התגברו דיווחים על גורמים שזוהו כגנבים.