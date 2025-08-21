כיכר השבת
תפילין נעלמו לבחורים

מנסה להסתתר - ושולף: הגנב במרכז חב"ד העולמי נתפס במצלמות

גל גניבות תפילין במרכז חב"ד העולמי בניו יורק: חשוד תועד הלילה גונב תפילין והתיעוד הופץ בציבור. לפני חודש חיישן AirTag סייע באיתור גניבה אחרת (בעולם)

1תגובות
(צילום: מתוך סרט האבטחה, באדיבות אתר חב"ד COL)

מכה של גניבות תפילין במרכז חב"ד העולמי, ה-770 בניו יורק, שבו שוכנת גם ישיבת 'תומכי תמימים' המרכזית של החסידות. בישיבה לומדים מאות בחורים מכל העולם, בהם גם מאות בחורים מישראל.

היום (חמישי) הופץ בשכונה תיעוד וידאו ממצלמות האבטחה של הבניין, שבו נראה חשוד בגניבת תפילין בעת ביצוע הגניבה. בתיעוד נראה החשוד, כובע שמש לראשו, מנסה להסתיר את פניו, נכנס מהדלת האחורית, מתקרב לספריה צדדית שבה מונח זוג תפילין - וממהר לצאת עם התפילין מהבניין לפני שייתפס.

לפי טענות בשכונה, מדובר בחשוד המוכר לעסקנים. הללו ציינו כי "יש להיזהר ממנו ולהרחיק אותו. כל מי שמסייע לו, מתוך תמימות או בכוונה, צריך לדעת שהוא שותף למעשה העבירה בעקיפין". כך דווח באתר חב"ד און ליין COL.

יצויין כי לא מדובר בתופעה חדשה. בית המדרש ה-770 נחשב למקום המוני עם עשרות או מאות בחורים בכל רגע משעות היום ורבים מהם מניחים במקום את התפילין שלהם - ללא מעקב צמוד מידי. לאחרונה התגברו דיווחים על גורמים שזוהו כגנבים.

(צילום: מתוך סרט האבטחה, באדיבות אתר חב"ד COL)

לפני חודש נצפה גנב אפרו-אמריקני, מחופש לחסיד, עם ציצית על חולצה וכובע קנייטש מאולתר, נכנס לבניין וגונב שני זוגות יקרי ערך בשווי של כ-7,000 דולר. המצלמות תיעדו אותו בשעת מעשה והתיעוד הופץ בקרב מתנדבי ארגון ה'שומרים'.

לפי הדיווח באתר COL, באחד מזוגות התפילין היה חיישן AirTag ששידר כי התפילין נמצאות במנהטן והעביר את המיקום המדויק. קריאה הועברה למתנדבי הארגון באזור מנהטן, והללו איתרו את הגנב והצליחו להחזיר את התפילין.

