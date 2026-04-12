מועצת הרבנות במתקפה על בג"ץ: "בועטים בקודשי האומה"

במילים חריפות ונוקבות שלא נשמעו זמן רב, יצאה היום מועצת הרבנות הראשית למתקפה חזיתית וחסרת תקדים נגד שופטי בית המשפט העליון. לא מדובר רק במחלוקת משפטית, אלא בקרב מאסף על נשמתה היהודית של המדינה. בעוד בבג"ץ התהדרו בנימוקים של "פיקוח נפש" כדי להצדיק דיונים בשבת, ברבנות הראשית מסירים את הכפפות וקובעים: מדובר בזלזול מחפיר ובהשקפת עולם שפשוט איננה יהודית.

"לא כל הרוצה ליטול": הרבנות קובעת גבולות

במהלך הישיבה המיוחדת, הוקראה החלטת המועצה שתקפה את הניסיון של שופטי בג"ץ "לעטר עצמם בכתרה של תורה" ולהחליט מהו פיקוח נפש. "החלטה האם מדובר בפיקוח נפש היא החלטה תורנית שחייבת להיבחן על ידי הגורמים האמונים על כך", הבהירו הרבנים, והוסיפו כי סולם הערכים של התורה מעמיד את חיי האדם מעל "חופש ההפגנה", אך לא ככסות לחילול שבת בפרהסיה.

מהחמץ ועד להפגנות: "ניצול מעמד להתוויית השקפת עולם"

ברבנות לא שכחו להזכיר את משקעי העבר, מהזלזול במאבק על החמץ ועד להחלטה הנוכחית. "הנימה הפוגענית שבה הציגו את ענייני החמץ כאילו מדובר ב'דיאטה', וההחלטה שהפגנות הן 'פיקוח נפש', מצביעות על מרחק רב מהיהדות", נכתב בהחלטה המרגשת. הרבנים סיכמו בזעקה על עתיד האומה: "מי שבועט בקודשי האומה, מכחיש את הרעיון הקיומי של מדינת ישראל כמדינה יהודית".