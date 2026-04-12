כיכר השבת
חילול שבת בעולם המשפט

מועצת הרבנות במתקפה על בג"ץ: "בועטים בקודשי האומה"

מועצת הרבנות הראשית התכנסה לישיבת מחאה חריפה בעקבות החלטת בג"ץ לקיים דיון בעיצומה של שבת קודש. הרבנים תקפו בחריפות את "השימוש הציני" במושג פיקוח נפש כדי לאפשר הפגנות, והבהירו: "זו הכחשת הרעיון היסודי של עם ישראל" (בארץ)

הרב הראשי רבי קלמן בר נגד הבג"ץ
הרב הראשי רבי קלמן בר נגד הבג"ץ| צילום: צילום: דוברות הרבנות הראשית
הרב הראשי רבי קלמן בר נגד הבג"ץ (צילום: דוברות הרבנות הראשית)

במילים חריפות ונוקבות שלא נשמעו זמן רב, יצאה היום מועצת הרבנות הראשית למתקפה חזיתית וחסרת תקדים נגד שופטי בית המשפט העליון. לא מדובר רק במחלוקת משפטית, אלא בקרב מאסף על נשמתה היהודית של המדינה. בעוד בבג"ץ התהדרו בנימוקים של "פיקוח נפש" כדי להצדיק דיונים בשבת, ברבנות הראשית מסירים את הכפפות וקובעים: מדובר בזלזול מחפיר ובהשקפת עולם שפשוט איננה יהודית.

מכתב הרבנות (צילום: דוברות הרבנות)

"לא כל הרוצה ליטול": הרבנות קובעת גבולות

במהלך הישיבה המיוחדת, הוקראה החלטת המועצה שתקפה את הניסיון של שופטי בג"ץ "לעטר עצמם בכתרה של תורה" ולהחליט מהו פיקוח נפש. "החלטה האם מדובר בפיקוח נפש היא החלטה תורנית שחייבת להיבחן על ידי הגורמים האמונים על כך", הבהירו הרבנים, והוסיפו כי סולם הערכים של התורה מעמיד את חיי האדם מעל "חופש ההפגנה", אך לא ככסות לחילול שבת בפרהסיה.

מהחמץ ועד להפגנות: "ניצול מעמד להתוויית השקפת עולם"

ברבנות לא שכחו להזכיר את משקעי העבר, מהזלזול במאבק על החמץ ועד להחלטה הנוכחית. "הנימה הפוגענית שבה הציגו את ענייני החמץ כאילו מדובר ב'דיאטה', וההחלטה שהפגנות הן 'פיקוח נפש', מצביעות על מרחק רב מהיהדות", נכתב בהחלטה המרגשת. הרבנים סיכמו בזעקה על עתיד האומה: "מי שבועט בקודשי האומה, מכחיש את הרעיון הקיומי של מדינת ישראל כמדינה יהודית".

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר