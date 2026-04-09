זירת נפילה בבני ברק ( צילום: פלאש 90 )

צוותי קרן הפיצויים ממשיכים במאמץ נרחב ברחבי הארץ, כאשר עד הבוקר (חמישי) הוגשו 28,237 תביעות בגין נזקי רכוש שנגרמו מאז פרוץ מבצע שאגת הארי.

הנתונים, שפורסמו הבוקר על ידי דוברות רשות המסים, מצביעים על היקף משמעתי של פגיעות ברכוש אזרחי בעקבות ירי הטילים והמתקפות האיראניות. על פי הנמסר, 65 צוותים של קרן הפיצויים - מס רכוש, המלווים במהנדסים ושמאים, פועלים כעת בזירות השונות ומעניקים מענה לאזרחים שביתם ורכושם נפגעו. הצוותים פועלים בשיתוף עם נציגי הרשויות המקומיות בשטח, כאשר הפריסה הגיאוגרפית משקפת את מוקדי הפגיעה העיקריים.

זירת נפילה בנהריה ( צילום: דוד כהן/פלאש90 )

פריסת הצוותים ברחבי הארץ

מתוך 65 הצוותים הפועלים, 24 צוותים נמצאים באזור המרכז, 16 צוותים באזור הצפון ועוד 24 צוותים נמצאים באזור ערד, אשתאול ודימונה - אזורים שספגו פגיעות קשות במהלך המלחמה. בנוסף, צוות של מס רכוש נמצא במלונות ברחבי הארץ אליהם הגיעו מפונים, ומסייע להם בהגשת תביעות.

חלוקת התביעות לפי סוגים מעלה כי 18,408 תביעות הוגשו בגין נזק למבנה - הקטגוריה הגדולה ביותר. 2,594 תביעות הוגשו בגין נזק לתכולה וציוד, 6,617 בגין נזק לרכב ו-618 בגין נזק אחר. כזכור, בשבועות האחרונים דיווחנו על עלייה מתמדת במספר התביעות, כאשר הנתונים משקפים את היקף הנזקים הנרחב שנגרם לרכוש האזרחי.

זירת נפילה בשוהם ( צילום: Jonathan Shaul/Flash90 )

מדוברות עיריית בני ברק נמסר: "קיץ בריא. מתחילת מבצע שאגת הארי ועד להפסקת האש פונו מבתיהם כ-520 נפשות מתושבי העיר שדירותיהם נמצאו לא ראויים לשימוש ובתוכם למעלה מ-280 ילדים. תושבים שרכושם נפגע, עליהם ליצור קשר ישיר עם מוקד מס רכוש במספר 4954* או דרך האתר המקוון של רשות המיסים לצורך הגשת תביעה מסודרת".

התקדמות משמעותית בטיפול בתביעות

נתון משמעותי שעולה מהדיווח הוא כי 22,871 תביעות - המהוות 81% מכלל התביעות - הן תביעות שבהן כבר ביקר שמאי במקום ואמד את הנזק, או תביעות שהוגשו במסלול המהיר שבו אין צורך בביקור שמאי. נתון זה מעיד על קצב עבודה מואץ של צוותי הקרן בשטח.

יצוין כי קרן הפיצויים פתחה לאחרונה מסלול מהיר להגשת תביעות בגין נזק למבנה ותכולה בלבד, בסכום שאינו עולה על 30,000 ₪. במסגרת מסלול זה ניתן לקבל אישור על תביעה ללא המתנה לשמאי, עד 7 ימים מהשלמת התביעה על כל פרטיה. עד כה הוגשו 4,164 תביעות במסלול זה, כפי שפורסם בעבר.

זירת הנפילה בבית שמש ( צילום: חיים צח / לע"מ )

תל אביב מובילה בכמות התביעות

חלוקת התביעות לפי ישובים מעלה כי תל אביב-יפו מובילה ברשימה עם 5,124 תביעות, ואחריה באר-שבע עם 3,573 תביעות. ערד נמצאת במקום השלישי עם 2,361 תביעות, ואחריה פתח תקווה עם 1,991 תביעות ודימונה עם 1,494 תביעות.

בקרב הערים החרדיות, בית שמש רשמה 1,426 תביעות, בני ברק 759 תביעות, ורמת גן 720 תביעות. חיפה רשמה 688 תביעות וראשון לציון 591 תביעות.

חלוקת התביעות לפי מוקדים אזוריים מעלה כי מוקד תל אביב רשם 12,374 תביעות, מוקד אשקלון 10,131 תביעות, מוקד עכו 3,900 תביעות, מוקד טבריה 1,251 תביעות, מוקד ירושלים 526 תביעות ומוקד אילת 55 תביעות.

בשל כמות התביעות הרבה ייתכן עיכוב בהגעת שמאים. קרן הפיצויים ממליצה לניזוקים לפנות למסלול המהיר אם ניתן. אם לא ניתן, מומלץ לפנות לבעלי מקצוע על מנת לקבל הצעות מחיר עוד בטרם הגעת השמאי, וזאת על מנת לזרז את הטיפול בתביעה.