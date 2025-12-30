שינוי דרמטי בסדרי הדין והפרסום בבתי המשפט בישראל: החל מיום חמישי הקרוב (01.01.2026), ייכנס לתוקף תיקון לחוק בתי המשפט המשנה באופן מהותי את היכולת לצלם ולפרסם תמונות של חשודים הנמצאים במעצר טרם הגשת כתב אישום.

התיקון החדש, עליו חתומה עו"ד חנית אברהם-בכר מהלשכה המשפטית של הנהלת בתי המשפט, נועד להסדיר את האיזון העדין שבין חופש העיתונות וזכות הציבור לדעת, לבין השמירה על כבוד האדם ומניעת "משפט שדה" ציבורי באמצעות תמונות.

השינויים המרכזיים שייכנסו לתוקף:

צילום בתוך אולם הדיונים: צילום חשוד במעצר בתוך האולם ופרסום התמונה יתאפשרו אך ורק באישור מיוחד של בית המשפט. האישור יינתן רק מ"טעמים מיוחדים" ובמקרים בהם השתכנע השופט כי קיים עניין ציבורי ממשי הגובר על הפגיעה בכבודו של החשוד

צילום במסדרונות ובשטחים הציבוריים: גם פרסום תמונה שצולמה מחוץ לאולם (במסדרונות בית המשפט) המזהה את החשוד, יחייב מעתה את הסכמתו המפורשת של החשוד בכתב, או לחילופין אישור שיפוטי.

הסוף לאישורים בעל-פה: בשונה מהנהוג עד כה, לא ניתן יהיה להסתפק באישור של דוברות בתי המשפט או משמר בתי המשפט לצילום באולם. כל צילום – גם לפני כניסת השופט לאולם או לאחר יציאתו – יחייב הגשת בקשה רשמית דרך מערכת "נט המשפט" וקבלת החלטה שיפוטית חתומה.

בהנהלת בתי המשפט מבהירים כי הנהלים החדשים חלים על כלל כלי התקשורת והצלמים. התיקון מבקש להבטיח שכל עוד אדם מוגדר כחשוד בלבד וטרם הוגש נגדו כתב אישום, פרסום זהותו החזותית לא ייעשה כדבר שבשגרה, אלא במקרים חריגים המצדיקים זאת מבחינה ציבורית.

מערכת בתי המשפט פרסמה טפסים ייעודיים להגשת הבקשות, וקראה לציבור העוסקים בתקשורת להיערך לשינויים כבר בימים הקרובים כדי למנוע הפרות של החוק החדש.