הקניות על חשבונכם: הנער ש"חגג" ברשת עם האשראי שבתיבות הדואר

משטרת ישראל עיכבה הבוקר (שני) לחקירה קטין כבן 16, תושב היישוב אלפי מנשה, בחשד שניהל בשבועות האחרונים "מסע קניות" נרחב על חשבונם של אזרחים תמימים.

על פי החשד, הנער נהג לגנוב כרטיסי אשראי ישירות מתיבות דואר של תושבים, ולאחר מכן השתמש בפרטיהם כדי לבצע רכישות רבות ומגוונות ברשת האינטרנט. הפעילות המשטרתית התבצעה על ידי שוטרי תחנת אריאל במחוז ש"י, כחלק ממבצע 'שובר גלים' המרוכז שמובילה המשטרה בתקופה האחרונה נגד פשיעה וגניבות במרחב. במהלך פשיטה שערכו הבלשים בביתו של הקטין, נחשפו ממצאים שהפתיעו את הכוחות. מלבד כרטיסי האשראי הגנובים ששימשו על פי החשד להונאה המקוונת, תפסו השוטרים גם כרטיסי נסיעה מסוג 'רב-קו' החשודים כגנובים.

הפריטים שנמצאו ברשות החשוד ( צילום: דוברות המשטרה )

אולם בכך לא הסתיים החיפוש; בחדרו של החשוד נמצאו גם חומרים החשודים כסמים מסוכנים, כלי עישון וכן שקיות חלוקה משומשות, מה שמעלה חשד כי הנער עסק לא רק בהונאה אלא גם בהחזקה ושימוש בחומרים אסורים.

הנער הועבר באופן מיידי לחקירה בתחנת המשטרה באריאל, שם הוטחו בו החשדות בדבר גניבה, הונאה בכרטיס חיוב והחזקת סמים.

בתום חקירתו הוחלט לשחררו בתנאים מגבילים, כאשר בכוונת המשטרה להמשיך בפעולות החקירה כדי למצות עמו את הדין ולבדוק האם קיימים קורבנות נוספים שנפלו ברשתו.

במשטרה שבים ומדגישים כי גניבת כרטיסי אשראי מתיבות דואר היא תופעה מוכרת, וקוראים לציבור לגלות ערנות ולדווח על כל פעילות חשודה בקרבת תיבות הדואר או על חיובים חריגים בחשבונות הבנק.