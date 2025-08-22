סוף טוב בים המלח: בחור ישיבה בן 19 נעדר, אותר וחולץ בשלום

מבצע חיפושים נרחב, שנמשך שעות ארוכות בחופי ים המלח, הסתיים הלילה (ליל שישי) באיתורו של בחור ישיבה בן 19 ממודיעין עילית, שנכנס למים באזור חוף נווה מדבר ונעלם מעין המשפחה והחברים. היעלמותו העלתה חשש כבד לחייו, אך בסופו של דבר הוא אותר בתוך המים וחולץ בשלום.

לזירה הוקפצו שוטרי מחוז ש"י מנקודת מגילות, מתנדבי יחידת החילוץ מגילות ים המלח והמערך האווירי של המשטרה. במקביל, גם היחידה לאיתור נעדרים של זק"א הצטרפה למאמצים, לאחר שקרובי משפחה התריעו על היעדרותו של הנער.

כוחות החיפוש נפרסו בחופים ובשטחים סמוכים, ובמקביל הוקמו עמדות פיקוד זמניות לניהול המבצע. נעשה שימוש באמצעים מתקדמים, בהם רחפנים, מסוק משטרתי, ואמצעים מיוחדים.

במהלך הלילה נמשכו החיפושים בים וביבשה, עד שבשעת לילה מאוחרת – סמוך לשעה 03:00 – אותר הנער בתוך המים, כ-2 קילומטרים דרומית לחוף נווה מדבר.

מתנדבי יחידת החילוץ מגילות נכנסו למים וחילצו אותו, כשהוא במצב טוב יחסית לנסיבות. לאחר מכן הועבר להמשך בדיקות רפואיות בידי צוותי מד"א ששהו במקום בכוננות.

ראובן ראובן, ראש אגף לוגיסטיקה בזק"א שהגיע למקום, מסר: "צוותי היחידה נפרסו בשטח עם ציוד ייעודי ורחפנים, ופעלו בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל עד לסיום החיפושים. האירוע הסתיים בנס כשהנער נמצא בשלום".

מהמשטרה נמסר כי "בזכות הפעילות המהירה והמקצועית של שוטרי ומתנדבי מחוז ש"י והמערך האווירי של המשטרה חולץ הנעדר ונמנע אסון. אנו קוראים למטיילים לנהוג עפ"י הנחיות בטיחות לרחצה".