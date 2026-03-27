מזעזע החשד שמטלטל את דימונה: תינוק בן כמה שבועות מת עם חבלות ושברים, הוריו נעצרו התינוק הובא לבית החולים סורוקה במצב קשה, ובמהלך הלילה נקבע מותו. בבדיקות התגלו פגיעות קשות בגופו, ובהן חבלות ושברים, שעוררו חשד לפגיעה לא טבעית. אביו נעצר אתמול ונשלח לבדיקה פסיכיאטרית, אמו נעצרה היום (חדשות)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 11:27