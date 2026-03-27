מזעזע

החשד שמטלטל את דימונה: תינוק בן כמה שבועות מת עם חבלות ושברים, הוריו נעצרו

התינוק הובא לבית החולים סורוקה במצב קשה, ובמהלך הלילה נקבע מותו. בבדיקות התגלו פגיעות קשות בגופו, ובהן חבלות ושברים, שעוררו חשד לפגיעה לא טבעית. אביו נעצר אתמול ונשלח לבדיקה פסיכיאטרית, אמו נעצרה היום (חדשות)

מזעזע ומטלטל: תינוק בן כמה שבועות הובא לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה במצב קשה, ובשעות הלילה נקבע מותו.

בבדיקות שנערכו לו התגלו פגיעות קשות בגופו, ובהן חבלות ושברים, שעוררו חשד לגרימת מוות שלא בנסיבות טבעיות.

עם קבלת הדיווח מבית החולים, פתחה תחנת דימונה במרחב רותם בחקירה מואצת, שבמסגרתה נעצרו הוריו של התינוק, תושבי העיר, בחשד למעורבות בגרימת מותו.

האב נעצר כבר אתמול, ובית המשפט הורה לשלוח אותו לבדיקה פסיכיאטרית במהלך תקופת הארכת מעצרו. האם נעצרה היום לחקירה.

ב ממשיכים לבחון את נסיבות המקרה, בעוד גופת התינוק הועברה למכון לרפואה משפטית באבו כביר, שם תיבדק סיבת המוות.

