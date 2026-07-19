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צפוו במבצע חילוץ

תועד במצלמת הגוף: הכלב חולץ לאחר התעללות קשה בג'סר א-זרקא

שוטרים הגיעו למקום - בג'סר א-זרקא לאחר דיווח על חשד להתעללות בבעלי חיים • הכלב נמצא קשור בחבל שנכרך סביב פיו | החשוד נעצר ונכלא | צפו בתיעוד מרגעי ההתעללות (בארץ)

התיעוד ממצלמת הגוף
התיעוד ממצלמת הגוף| צילום: צילום: דוברות המשטרה

מבצע חילוץ דרמטי התרחש השבוע בג'סר א-זרקא, כאשר שוטרי התחנה המקומית חילצו כלב שהיה קשור באופן אכזרי דרך פיו. החשוד בהתעללות, תושב הכפר בשנות ה-20 לחייו, נעצר לחקירה ובסיומה נכלא.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, השוטרים פתחו בחקירה מיד עם קבלת דיווח על חשד להתעללות בבעל חיים בכפר. עם הגעתהם למקום, נחשף מראה קשה: הכלב נמצא כשהוא קשור באמצעות חבל שנכרך סביב פיו, באופן שגרם לו לסבל רב.

השוטרים פעלו באופן מיידי לשחרור הכלב מהקשירה האכזרית, והעבירו אותו להמשך טיפול ובדיקה מקיפה על ידי השירות הווטרינרי. מצבו של בעל החיים נבדק בקפידה, והוא קיבל את הטיפול הרפואי הנדרש.

החשוד נעצר לחקירה בתחנת המשטרה, ובסיומה הוא נכלא. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה, בית המשפט שחרר את החשוד למעצר בית מלא עד להמשך ההליכים המשפטיים.

מדוברות המשטרה הודיעו כי "משטרת ישראל רואה בחומרה כל פגיעה והתעללות בבעלי חיים ותמשיך לפעול בנחישות לאיתור החשודים ולמיצוי הדין עמם". כידוע, התעללות בבעלי חיים מהווה עבירה פלילית חמורה על פי חוק צער בעלי חיים.

יצוין כי בשנים האחרונות מתגברת המודעות לנושא רווחת בעלי החיים, והמשטרה מקפידה לטפל בכל דיווח על התעללות באופן מיידי ויסודי. המקרה הנוכחי מצטרף לשורה של מקרי התעללות בבעלי חיים שנחשפו לאחרונה, ומדגיש את החשיבות בדיווח מיידי למשטרה במקרים כאלה.

המשטרה פרסמה תיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים, המתעד את רגעי החילוץ ואת מצבו של הכלב. בתיעוד ניתן לראות את פעולת השוטרים המהירה והמקצועית לשחרור בעל החיים מסבלו.

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