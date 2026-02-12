בתום פעולות חילוץ מורכבות וממושכות, הצליחו לפני זמן קצר (חמישי) לוחמי האש מיל"מ מחוז מרכז ומחלצי יחידת להבה לחלץ את הכלבה מעומק הבור אליו היא נפלה בעיר ראשון לציון.

בשל הימצאות גזים רעילים בבור, החילוץ בוצע תוך נקיטת אמצעי בטיחות קפדניים ושימוש בציוד מיגון נשימתי.

הכלבה חולצה כשהיא בחיים והועברה באופן להמשך טיפול רפואי ובדיקות אצל גורמי הרפואה הווטרינריים.

רשף אודי אוחנה מסכם את האירוע: "הגענו לזירה מורכבת שבה כלבה לכודה בבור בעומק של כ-10 מטרים, כאשר האתגר המרכזי היה נוכחות של גזים רעילים בתחתית הבור שסיכנו הן את הכלבה והן את המחלצים".

עוד הוא מוסיף: "לוחמי היחידות המיוחדות פעלו במקצועיות רבה, ביצעו ניטור של הגזים וירדו לעומק הבור באמצעות מערכות חבלים. אני שמח שהצלחנו להוציא את הכלבה בבטחה ולהעביר אותה לטיפול, זהו חלק מהמחויבות שלנו להצלת חיים מכל סוג שהוא."