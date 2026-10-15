עונת הרחצה לשנת 2026 הסתיימה עם מחיר כבד: 35 בני אדם טבעו למוות בחופי ישראל, כך עולה מנתוני אגף אתרי רחצה במשרד הפנים. העונה, שנפתחה בט׳ בניסן תשפ״ו, 9 באפריל, בעקבות המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף, הסתיימה בכ״ט בתשרי תשפ״ז, 10 באוקטובר.

הנתונים מצביעים על תמונה מדאיגה: 20 בני אדם טבעו למוות בחופים שהוכרזו כאסורים לרחצה, שישה בחופים ללא סטטוס, ארבעה בחופים מוכרזים מחוץ לשעות פעילות ההצלה וחמישה בחופים מוכרזים בזמן פעילות שירותי ההצלה. הנתונים מדגישים את הסכנה הרבה שברחצה בחופים לא מוכרזים או מחוץ לשעות ההצלה.

רוב מקרי הטביעה התרחשו בים התיכון, שבו טבעו למוות 31 בני אדם. שניים טבעו למוות בים סוף, אדם אחד בכנרת ואדם נוסף בים המלח. מבחינת התפלגות המגדרים, 31 מההרוגים היו גברים וארבע היו נשים. 17 מהקורבנות היו בני 46 ומעלה, ותשעה היו בגילי 19 עד 45.

לשם השוואה, בעונת הרחצה 2025 נרשמו 31 מקרי טביעה למוות, ובעונת 2024 נרשמו 34 מקרים. העלייה בשנה הנוכחית מעוררת דאגה, אף שהמספרים נותרים דומים לשנים קודמות.

במהלך העונה הקצה משרד הפנים כ־35.5 מיליון שקלים לפיתוח חופי הרחצה, להנגשתם ולשדרוגם, לרבות הצטיידות בציוד הצלה ובאמצעי בטיחות. במקביל הפעיל המשרד קמפיין הסברה שנועד להעלות את המודעות לסכנות שברחצה לא בטוחה.

מנכ״ל משרד הפנים, ישראל אוזן, מסר: ״נתוני עונת הרחצה מדגישים את החשיבות של רחצה בחופים מוכרזים ובשעות שבהן פועלים שירותי ההצלה. במקביל, משרד הפנים פועל לשיפור התשתיות, להנגשת חופי הרחצה ולחיזוק אמצעי הבטיחות, בשיתוף הרשויות המקומיות. נמשיך להשקיע בפיתוח החופים ובשדרוגם, במטרה לשפר את השירות לציבור ולאפשר חוויית בילוי בטוחה ונגישה יותר״.

עונת הרחצה 2027 תיפתח בז׳ בניסן תשפ״ז, 14 באפריל 2027, כשבוע לפני חג הפסח. משרד הפנים מדגיש כי ההיערכות לעונה הבאה כבר החלה, וכוללת שדרוג תחנות הצלה והכנת תשתיות נוספות.