בתוך 4 שעות, שלושה, בת 5 ונער בן 17 מתו - בן 6 במצב קשה מאוד

שלושה אירועי טביעה קשים התרחשו בתוך כארבע שעות בלבד ברחבי הארץ: אמש דווח על ילד שטבע בבריכת בית מלון סמוך לים המלח; דווח על נער שנעדר בבריכת צפירה (מאגר מים טבעי מזרחית לגן לאומי מצדה) ואותר ללא רוח חיים; ובהמשך דווח על ילדה שטבעה בבריכת צימר בצפת ונפטרה בבית החולים.

ים המלח: חובשים ופרמדיקים של מד״א ביצעו פעולות החייאה בילד בן 6, השיבו לו דופק והוא פונה במסוק לבית החולים סורוקה כשהוא מורדם ומונשם ומצבו מוגדר קשה מאוד.

פראמדיק מד״א תאמר אבו נגא סיפר: "ראינו את הילד שוכב סמוך לבריכה כשהמציל ועוברי אורח מבצעים בו פעולות החייאה בסיסיות בהנחיית טלפונית של מוקד 101 של מד"א, המשכנו בפעולות החייאה מתקדמות ולאחר מספר דקות שב ליבו לפעום באופן עצמוני, המשכנו טיפול רפואי שכלל מתן תרופות, הנשמה ועוד, תוך כדי שחברנו למסוק מד"א שמפנה אותה לבית החולים כשהיא מורדמת ומונשמת ומצבה מוגדר קשה מאוד".

צפת: כוחות מד״א העניקו טיפול רפואי ופינו את הילדה בת ה־5 לבית החולים זיו בצפת תוך פעולות החייאה, שם נקבע מותה.

חובש מיחידת האופנועים של מד״א שמואל סעדון סיפר: "הגענו לשטח הבריכה וראינו על שפת הבריכה ילדה מחוסרת הכרה כשבני משפחתה מבצעים בה פעולות החייאה בסיסיות בהנחיית החובש במוקד 101 של מד"א. המשכנו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויי לב, הנשמות, מתן טיפול תרופתי ומכת חשמל באמצעות מכשיר המפעם(דפיברילטור), לאחר מאמצי אחרי ממושכים העלנו אותה לניידת טיפול נמרץ של מד"א שמפנה אותה לבית החולים תוך המשך פעולות החייאה כשמצבה מוגדר אנוש".

בריכת צפירה: לאחר חיפושים ממושכים של צוללנים ויחידת החילוץ האזורית, הנער אותר ללא סימני חיים, וצוותי מד״א קבעו את מותו.

פראמדיק מד״א מוחמד אבו מטיר וחובש מד״א ישעיהו רחבי סיפרו: "קיבלנו דיווח על נער שנעדר במאגר המים ומאז נעלמו עקבותיו, לאחר חיפושים ממושכים של צוללנים ויחידת החילוץ האזורית אותר הנער כשהוא ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

במד״א מזכירים לציבור להקפיד על כללי הבטיחות בבריכות, בחופי הים ובמאגרי המים: לא להיכנס לחוף ללא שירותי הצלה פעילים; להקפיד לנעול ולכסות בריכות ביתיות; ובעת בילוי עם ילדים בבריכה להצמיד מבוגר משגיח לאורך כל זמן הרחצה.