איש המשלוחים דפק בדלת: התרגיל המבריק שערכו לחשוד בהברחה לארץ

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד תושב קריית עקרון בן 27, שייבא מהולנד ומבלגיה לישראל כ-4 ק"ג סמים מסוכנים מסוג קטמין - בתוך נרות שעווה.

על פי כתב האישום, שהוגש ע"י עו"ד גיא גופמן מפרקליטות מחוז תל אביב, הנאשם הזמין שני משלוחים באמצעות חברת "RESTELI B.V" - האחד מהולנד והשני מבלגיה, במשקל כולל של כ-4 ק"ג שהוסלקו בתוך נרות שעווה צבעוניים.

החבילות הוזמנו בפרטים מזהים של שני אחרים ומספרי טלפונים שונים, כל אחת לכתובת אחרת, במטרה להסוות ולטשטש את הקשר אליו ולהונות את רשויות החוק.

עם הגעת החבילות לישראל, הן נתפסו על ידי רשויות המכס ונמצא בהן הסם. לאחר שהחבילות הועברו למשטרת ישראל, הוצא מהחבילה הראשונה חלק מהסם ו"בויימה" חבילה חדשה לצורך ביצוע תרגיל חקירה.

לאחר כמה ימים נשלחו מחברת השילוח הודעות טקסט שהחבילות הגיעו והנאשם שיחרר אותן מהמכס וביקש לתאם איתו את מסירתן.

שוטר שהתייצג בפני הנאשם כשליח UPS תיאם איתו את איסוף אחת החבילות ובמעמד המסירה הנאשם הזדהה בפניו בשם עליו הזמין את אחת החבילות, ולאחר שלקח אותה נעצר במקום.

כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירה של ייבוא סם מסוכן, ניסיון החזקת סם שלא לצריכה עצמית, החזקת סם שלא לצריכה עצמית והתחזות כאדם אחר.

הפרקליטות מבקשת מבית המשפט לעצור את הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בבקשת הארכת המעצר נכתב כי "העבירות המיוחסות למשיב ונסיבות ביצוען מהווה סכנה של ממש לשלום הציבור וביטחונו".