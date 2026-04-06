המכון הגאולוגי עדכן הבוקר (שני) כי בשעה 10:52 התרחשה רעידת אדמה במגניטודה 4.7 באזור הים התיכון מול חופי לבנון.
על פי הדיווח, מדובר בהערכה ראשונית, ובמידה ויחולו שינויים או פרטים נוספים יפורסמו עדכונים נוספים.
תושבים רבים בחיפה ובאזור הצפון דיווחו כי הרגישו את הרעידה. "הרגשנו זעזועים ברורים", מסרו תושבים מחיפה. עד כה לא התקבלו דיווחים על נזקים או נפגעים בעקבות האירוע הסיסמי.
מדוברות משרד האנרגיה והתשתיות נמסר: "המכון הגאולוגי מעדכן שבתאריך 06/04/2026 בשעה 10:52 התרחשה רעידת אדמה באזור הים התיכון מול חופי לבנון, במגניטודה 4.7. מדובר בהערכת מגניטודה ראשונית, אם יהיו שינויים נעדכן בהמשך".
כזכור, בשבועות האחרונים נרשמו מספר רעידות אדמה באזור. לפני תקופה הייתה רעידת אדמה בעוצמה 3.7 הורגשה באזור חולה-כנרת, ולפני כן רעידה בעוצמה 4.2 התרחשה באזור ים המלח. האירועים הסיסמיים החוזרים מעלים את נושא מוכנות מדינת ישראל לרעידות אדמה, נושא שעומד על סדר היום הממשלתי.
היערכות ממשלתית לרעידות אדמה
רק לפני מספר ימים כינס שר הביטחון ישראל כ"ץ את ועדת השרים למוכנות הזירה האזרחית, במיקוד מוכנות מדינת ישראל לרעידות אדמה. בדיון השתתפו שר המשפטים יריב לוין, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שר הכלכלה ניר ברקת, שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף, מפכ"ל משטרת ישראל רב-ניצב דני לוי, מפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר ובכירים נוספים.
שר הביטחון הנחה להגדיר את השנים 2026-2027 כשנות מוכנות קריטית לרעידות אדמה. הוועדה כונסה בעקבות רעידות האדמה שהתרחשו בשבועות האחרונים בישראל ובאזור.
יצוין כי בעת רעידת אדמה, הנחיות פיקוד העורף קוראות לצאת למרחב הפתוח, להמתין עד לסיומה ולהשמע להנחיות צוותי החירום. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך במידת הצורך.
