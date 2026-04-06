כיכר השבת
המוקד - מול חופי לבנון

רעידת אדמה בעוצמה 4.7 הורגשה בצפון הארץ - תושבים בחיפה: 'הרגשנו זעזועים'

המכון הגאולוגי עדכן כי בשעה 10:52 התרחשה רעידת אדמה במגניטודה 4.7 באזור הים התיכון מול חופי לבנון • התקבלו דיווחים רבים שהרעידה הורגשה בחיפה ובצפון הארץ | לא דווח על נזקים או נפגעים (בארץ)

רעידת אדמה (צילום: shuterstock)

המכון הגאולוגי עדכן הבוקר (שני) כי בשעה 10:52 התרחשה רעידת אדמה במגניטודה 4.7 באזור הים התיכון מול חופי לבנון.

על פי הדיווח, מדובר בהערכה ראשונית, ובמידה ויחולו שינויים או פרטים נוספים יפורסמו עדכונים נוספים.

תושבים רבים בחיפה ובאזור הצפון דיווחו כי הרגישו את הרעידה. "הרגשנו זעזועים ברורים", מסרו תושבים מחיפה. עד כה לא התקבלו דיווחים על נזקים או נפגעים בעקבות האירוע הסיסמי.

מדוברות משרד האנרגיה והתשתיות נמסר: "המכון הגאולוגי מעדכן שבתאריך 06/04/2026 בשעה 10:52 התרחשה רעידת אדמה באזור הים התיכון מול חופי לבנון, במגניטודה 4.7. מדובר בהערכת מגניטודה ראשונית, אם יהיו שינויים נעדכן בהמשך".

כזכור, בשבועות האחרונים נרשמו מספר רעידות אדמה באזור. לפני תקופה הייתה רעידת אדמה בעוצמה 3.7 הורגשה באזור חולה-כנרת, ולפני כן רעידה בעוצמה 4.2 התרחשה באזור ים המלח. האירועים הסיסמיים החוזרים מעלים את נושא מוכנות מדינת ישראל לרעידות אדמה, נושא שעומד על סדר היום הממשלתי.

תרגיל רעידות אדמה באשקלון (צילום: יניב נדב פלאש 90)

היערכות ממשלתית לרעידות אדמה

רק לפני מספר ימים כינס שר הביטחון ישראל כ"ץ את ועדת השרים למוכנות הזירה האזרחית, במיקוד מוכנות מדינת ישראל לרעידות אדמה. בדיון השתתפו שר המשפטים יריב לוין, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שר הכלכלה ניר ברקת, שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף, מפכ"ל משטרת ישראל רב-ניצב דני לוי, מפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר ובכירים נוספים.

שר הביטחון הנחה להגדיר את השנים 2026-2027 כשנות מוכנות קריטית לרעידות אדמה. הוועדה כונסה בעקבות רעידות האדמה שהתרחשו בשבועות האחרונים בישראל ובאזור.

דיון בכנסת על רעידות אדמה בהובלת חה"כ קרויזר (צילום: דוברות )

יצוין כי בעת רעידת אדמה, הנחיות פיקוד העורף קוראות לצאת למרחב הפתוח, להמתין עד לסיומה ולהשמע להנחיות צוותי החירום. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך במידת הצורך.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר