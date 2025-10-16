אירוע חריג: שוטר בשגרירות מצרים בתל אביב פתח בירי לעבר רכב

שוטר שמשמש כזקיף בשגרירות מצרים בישראל פתח היום (חמישי) בירי חריג לעבר כלי רכב שנסע מחוץ למתחם השגרירות בתל אביב. כך מסרה המשטרה.

זה קרה בשעות אחר הצהרים, ברחוב ארבע ארצות בתל אביב, והירי הוכוון לעבר רכב שהתקרב למתחם.

בעקבות הירי הוזעקו כוחות המשטרה למקום, והחלו בבדיקות נסיבות האירוע. אין נפגעים בנפש בתקרית.

לפי הדיווח ב-Ynet, נהג הרכב החשוד נמלט. השוטרים הגיעו לרכב וסרקו אותו, כולל על ידי חבלן משטרתי, ולא מצאו בו דבר.

בהמשך עדכנה המשטרה כי מדובר בשוטר מג"ב שהתפתח עימות בינו ובין רכב שליחויות בסמוך לשגרירות. הנהג הוא תושב ראשון לציון בן 22 והוא עוכב לחקירה עם הרכב.

"מבדיקה ראשונית עולה כי, שוטר מג"ב המשמש כזקיף בשגרירות מצרים והיה באותה עת בפעילות מבצעית, ביצע ירי מנשקו האישי, לאחר שהתפתח בינו לבין נהג רכב שליחויות עימות בסמוך לשגרירות. הרקע והנסיבות לאירוע נבדקים. כאמור,אין חשד לאירוע ביטחוני", מסרה המשטרה.

שגרירות מצרים שוכנת בישראל קרוב לארבעים שנה, כמעט מאז חתימת הסכמי קמפ דיוויד - הסכם השלום בין ישראל למצרים. מלבד השגרירות, למצרים ישנה גם קונסוליה באילת - העיר הסמוכה למצרים.

במהלך השנים היו תקופות לא מעטות שבהן לא כיהן בישראל שגריר מצרים ונותרה השגרירות ללא שגריר. היו תקופות מתוחות, לדוגמה בזמן האינתיפאדה, שבהן החזיר ה מצרים את שגרירה.