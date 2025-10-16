כיכר השבת
פרטים ראשונים

אירוע חריג: שוטר בשגרירות מצרים בתל אביב פתח בירי לעבר רכב

רכב חשוד התקרב בשעת צהרים למתחם שגרירות מצרים בתל אביב. שוטר שמשמש כזקיף במקום פתח בירי לעבר הרכב | המשטרה מסרה כי אין נפגעין וכי נסיבות האירוע נחקרות (בארץ)

שגרירות מצרים בתל אביב (צילום: גוגל מפות)

שוטר שמשמש כזקיף בשגרירות מצרים בישראל פתח היום (חמישי) בירי חריג לעבר כלי רכב שנסע מחוץ למתחם השגרירות בתל אביב. כך מסרה המשטרה.

זה קרה בשעות אחר הצהרים, ברחוב ארבע ארצות בתל אביב, והירי הוכוון לעבר רכב שהתקרב למתחם.

בעקבות הירי הוזעקו כוחות המשטרה למקום, והחלו בבדיקות נסיבות האירוע. אין נפגעים בנפש בתקרית.

לפי הדיווח ב-Ynet, נהג הרכב החשוד נמלט. השוטרים הגיעו לרכב וסרקו אותו, כולל על ידי חבלן משטרתי, ולא מצאו בו דבר.

בהמשך עדכנה המשטרה כי מדובר בשוטר מג"ב שהתפתח עימות בינו ובין רכב שליחויות בסמוך לשגרירות. הנהג הוא תושב ראשון לציון בן 22 והוא עוכב לחקירה עם הרכב.

"מבדיקה ראשונית עולה כי, שוטר מג"ב המשמש כזקיף בשגרירות מצרים והיה באותה עת בפעילות מבצעית, ביצע ירי מנשקו האישי, לאחר שהתפתח בינו לבין נהג רכב שליחויות עימות בסמוך לשגרירות. הרקע והנסיבות לאירוע נבדקים. כאמור,אין חשד לאירוע ביטחוני", מסרה המשטרה.

שגרירות מצרים שוכנת בישראל קרוב לארבעים שנה, כמעט מאז חתימת הסכמי קמפ דיוויד - הסכם השלום בין ישראל למצרים. מלבד השגרירות, למצרים ישנה גם קונסוליה באילת - העיר הסמוכה למצרים.

במהלך השנים היו תקופות לא מעטות שבהן לא כיהן בישראל שגריר מצרים ונותרה השגרירות ללא שגריר. היו תקופות מתוחות, לדוגמה בזמן האינתיפאדה, שבהן החזיר ה מצרים את שגרירה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר