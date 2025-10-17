"לטבוח בו עם אקדח": תושב אילת הסית לרצח ראש הממשלה - ונעצר

ביום שני האחרון, ערב חג שמחת תורה בשעות הצהריים, בו בזמן ששבו למדינת ישראל ולחיק משפחותיהם עשרים חטופים חיים שהוחזקו בשבי חמאס שנתיים ימים, פרסם צעיר (21) תושב אילת סרטון איומים ברשת החברתית ׳אינסטגרם׳ כלפי רה"מ ובני משפחתו, בו בין היתר אמר - "לטבוח בו עם אקדח כן להרוג אותו...".

בסמוך למועד פרסום הסרטון ברשת, הבחינה בתוכנו שוטרת ממחוז ירושלים ובהמשך לכך, נפתחה חקירה והחשוד אותר ונעצר על ידי שוטרי תחנת לב הבירה.

מחקירתו ועל פי עובדות כתב אישום זה שהוגש הבוקר על ידי יחידת תביעות מחוז ירושלים עולה, כי על רקע תחושותיו האישיות כלפי נבחר הציבור, בסביבות השעה 14:30 העלה הנאשם סרטון ל׳אינסטגרם׳ בו צילם עצמו מתבטא באופן מאיים: "...בא לי לטבוח בו מה זה לטבוח בו אתם לא מבינים לטבוח בו עם אקדח כן להרוג אותו זהו, זה מה שיש לי להגיד..".

עוד נודע במסגרת החקירה, כי כשעה וחצי לערך לאחר פרסום הסרטון ברשת החברתית, התקשר לנאשם אדם בשם ׳שלומי׳ וביקש מהנאשם למחוק את הסרטון, אך הנאשם לא עשה כן.

לאחר מעצרו לחקירה כאמור, נעתר בית משפט במהלך הימים האחרונים לבקשת המשטרה והורה על הארכת מעצרו לטובת מיצוי הפעולות הנדרשות.

לאחר שהושלמה החקירה בעניינו, וגובשה תשתית ראייתית למעשיו, הבשילה זאת לכדי כתב אישום שהוגש על ידי התביעה המשטרתית בגין עבירת איומים, לצד בקשה להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים.

"משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל עבירת איומים, וכלפי נבחרי ציבור בפרט. נמשיך לפעול בנחישות ובמהירות למיצוי הדין עם כל מי שינסה לפגוע, לאיים או להטריד נבחרי ציבור ואישי ציבור, וננקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותינו כדי למנוע הישנות מקרים מסוג זה", נמסר מדוברות המשטרה.