בעקבות המצב הביטחוני וההגבלות על הפעילות בנתב"ג הודיעה הערב (רביעי) חברת התעופה הישראלית אל על - על ביטול הטיסות שתוככנו לצאת בין התאריכים 21 ל-27 במרץ לרשימה ארוכה של יעדים.

רשימת היעדים שמבוטלים הם: טביליסי, בודפשט, ציריך, ברצלונה, בלגרד, ברלין, בוסטון, בטומי, פורט לודרדייל, פרנקפורט, הרקליון, קרקוב, לרנקה, לונדון לוטון, ליון, מרסיי, בוקרשט, פאפוס, פראג, קישינב, סלוניקי, סופיה, זלצבורג, פודגוריצה, טירנה, טיווט, ונציה, וינה

באשר ליתר היעדים, הודיעה החברה כי "יימסרו עדכונים נוספים בהתאם להתפתחויות ולהנחיות הגורמים הרשמיים".

עוד ציינו בחברה כי "בשלב זה, עקב המגבלות, לא ניתן להציע טיסות חלופיות ללקוחות שטיסותיהם אלו בוטלו. החברה מאפשרת החזר כספי מלא או שובר זיכוי למימוש בטיסות אל על. אל על פועלת תחת מגבלות נוקשות, ובטחון ובטיחות הנוסעים בראש סדר העדיפויות שלה".

במקביל בחדשות 12 דווח היום כי במשרד התחבורה דנים באפשרות להוריד את מספר הנוסעים בכל טיסה יוצאת. זאת בעקבות הפגיעה במטוסים פרטיים בנתב"ג.