שני גברים כבני 60 אותרו היום (שישי) ללא רוח חיים בבתיהם בראשון לציון ובאשדוד, זמן רב לאחר מותם, בשני מקרים נפרדים שהתקבלו בהפרש של שעות במוקד זק"א.

הדיווח הראשון התקבל סמוך לשעה 09:00, אז אותרה גופת גבר בביתו ברחוב הבנים בראשון לציון. מתנדבי זק"א מרחב שפלה, צוות ראשון לציון, הוזעקו למקום ופעלו בזירה בטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים. לאחר סיום הפעילות שוחרר המנוח לקבורה.

בהמשך, סמוך לשעה 12:00, התקבל דיווח נוסף על גופת גבר כבן 60 שאותרה בבית ברחוב אבן עזרא באשדוד, גם הוא זמן רב לאחר מותו. מתנדבי זק"א מרחב לכיש, צוות אשדוד, הוזעקו למקום ופועלים בזירה בטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים.

אבי דרעי, מפקד זק"א מרחב לכיש, ואייזיק רוטנר, מפקד זק"א אשדוד, שמטפלים בזירה, מסרו: "מדובר בזירה קשה. שכנים הריחו ריח חריף שעלה מהדירה ובעקבות כך הזעיקו את כוחות החירום. כשהגענו למקום מצאנו גבר כבן 60 לערך, זמן רב לאחר מותו, בתוך דירה מוזנחת. מתנדבי זק"א - צוות אשדוד פעלו בזירה בטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים".

מנכ"ל זק"א, דובי ויסנשטרן, אמר: "בימים אלו, בזמן שמדינת ישראל נמצאת במלחמת 'שאגת הארי', מתנדבי זק"א פועלים בכל רחבי הארץ, גם בזירות החירום וגם באירועי שגרה קשים וכואבים כמו אלו. דווקא בתקופה הזו, האחריות של כל אחד מאיתנו לשים לב לשכנים, במיוחד למבוגרים גלמודים ועריריים, היא קריטית. דפיקה אחת בדלת, פעם ביום, יכולה להציל חיים".