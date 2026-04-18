השריפה בעמנואל ( צילום: כבאות והצלה יו"ש )

שריפה פרצה במהלך שבת קודש בבניין מגורים בן חמש קומות בעיר החרדית עמנואל שבשומרון.

צוותי כיבוי רבים מתחנה אזורית שומרון הוזנקו למקום ופעלו בשעות הבוקר לכיבוי האש ולמניעת התפשטותה לדירות המגורים. עם הגעת הכוחות לזירה, זיהו לוחמי האש עשן רב המיתמר מחדר המדרגות כתוצאה משריפה שפרצה בחדר עגלות. הלוחמים פתחו מיד בפעולות כיבוי מהירות, תוך ביצוע סריקות נרחבות לאיתור לכודים אפשריים ושחרור העשן הסמיך מהבניין.

הוראה להסתגרות בדירות

רב רשף אופיר לוי, מפקד המשמרת, מסר כי בעקבות העשן הכבד שעלה במעלה הבניין, הורה לכלל הדיירים בבניין על הסתגרות בדירותיהם עד להשגת שליטה מלאה על האש. "לוחמי האש ביצעו פעולות כיבוי של מוקד האש, לצד סריקות נרחבות לשלילת לכודים ושחרור העשן הסמיך מהבניין", הבהיר.

כידוע, שריפות בחדרי מדרגות מהוות סכנה מיוחדת לדיירים, שכן העשן עולה במהירות לכלל הקומות ועלול לחסום את נתיבי המילוט. במקרה זה, ההוראה להסתגרות בדירות מנעה חשיפה של הדיירים לעשן הרעיל שמילא את חדר המדרגות.

שליטה מלאה ללא נפגעים

לאחר פעולות כיבוי ממושכות, הצליחו לוחמי האש להשיג שליטה מלאה על השריפה. האירוע הסתיים ללא נפגעים, אולם נגרם נזק כבד לחדר העגלות ולאזור חדר המדרגות. צוותי הכיבוי המשיכו בפעולות אוורור העשן מהבניין וסריקה סופית של כלל הדירות.