כיכר השבת
התחזית המלאה

שיא גל החום הגיע | שרב כבד ועומסי חום קיצוניים בכל הארץ, הקלה בסופ"ש

לפי תחזית מזג האוויר,  צפוי שרב כבד | ברצועת החוף יהיה הביל | עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ | ברוב אזורי הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות (מזג האוויר)

כיכר השבת
החוף הנפרד החדש בחוף גולן מקטע 13 (צילום: טליע עזקי, איגוד ערים כינרת)

היום (רביעי) יהיה ברוב האזורים צפוי שרב כבד. ברצועת החוף יהיה הביל. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. ברוב אזורי הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ ייתכן גשם מקומי מלווה בסופות רעמים יחידות בעיקר בדרום הארץ. ייתכן אובך בעיקר בדרום הארץ.

הלילה: מעונן חלקית. עדיין ייתכן גשם מקומי וייתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר בדרום הארץ.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, עדיין ישרור שרב בהרים ובפנים הארץ ויהיה הביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובפנים הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות.

ביום שישי, תחול ירידה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצונים ברוב האזורים.

ביום שבת קודש, ירידה נוספת של טמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה משמעותית בעומסי החום.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 28-40

תל אביב: 26-35

באר שבע: 25-41

חיפה: 25-34

טבריה: 29-41

צפת: 29-40

אילת: 33-49

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר