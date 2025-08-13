מזג האוויר היום (רביעי) יהיה ברוב האזורים צפוי שרב כבד. ברצועת החוף יהיה הביל. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. ברוב אזורי הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ ייתכן גשם מקומי מלווה בסופות רעמים יחידות בעיקר בדרום הארץ. ייתכן אובך בעיקר בדרום הארץ.
הלילה: מעונן חלקית. עדיין ייתכן גשם מקומי וייתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר בדרום הארץ.
על פי התחזית, מחר יום חמישי, עדיין ישרור שרב בהרים ובפנים הארץ ויהיה הביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובפנים הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות.
ביום שישי, תחול ירידה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצונים ברוב האזורים.
ביום שבת קודש, ירידה נוספת של טמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה משמעותית בעומסי החום.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 28-40
תל אביב: 26-35
באר שבע: 25-41
חיפה: 25-34
טבריה: 29-41
צפת: 29-40
אילת: 33-49
0 תגובות