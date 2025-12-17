כיכר השבת
קרה קפואה בלילה ושטפונות בדרום - זה מזג האוויר הצפוי

מזג האוויר ימיך להיות קר ברוב האיזורים, סכנת שטפונות בדרום וקרה קפואה בלילה: הגשם יימשך היום וייחלש בצהריים. מפלס הכנרת ממשיך לעלות בעקביות, בעוד בסוף השבוע צפויה הפוגה עם טמפרטורות ממוצעות וטפטופים קלים בצפון ובמרכז  (_בארץ, מזג האוויר)

עיר דוד ירושלים (צילום: יהודה ג)

הגשם לא עוצר: היום (רביעי) צפוי להיות קר במיוחד מהרגיל לעונה. ממטרים יוסיפו לרדת לפרקים, כאשר המוקד המרכזי הוא דרום הארץ. המומחים מזהירים מפני סכנת שטפונות ממשית בנחלים, כאשר הגשם צפוי להיחלש רק בשעות הצהריים.

אזהרת קרה בלילה: עם רדת החשיכה, הטמפרטורות יצנחו ויגרמו לקרה במקומות המועדים. ביום חמישי תחול התחממות קלה בלבד, אך הלילה שבין חמישי לשישי יהיה קפוא במיוחד, עם צפי לקרה בצפון הגולן ובעמקי הצפון.

הכינרת (צילום: פרטי)

חדשות מהכנרת: למרות הקור העז, המפלס ממשיך במגמת עלייה מעודדת של סנטימטר אחד בכל יום. נכון לעכשיו, המפלס עומד על 213.4 מטרים מתחת לפני המים, מרחק של 4.6 מטרים מהקו האדום העליון.

התחזית לסופ"ש: בשישי ובשבת (ראש חודש טבת) המערכת תירגע מעט. יהיה מעונן חלקית עם טמפרטורות ממוצעות, אך ייתכנו טפטופים בצפון ובמרכז.

