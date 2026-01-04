הגאון הרב שמואל אליהו, רבה של צפת, התייחס היום (ראשון) למעצרו של שליט ונצואלה, ניקולס מדורו. לדבריו, אין מדובר באירוע פוליטי מקומי גרידא, אלא בחלק ממגמה עולמית רחבה של קריסת משטרי הרשע. הרב משרטט קו ישיר בין נפילת עריצים וארגוני טרור – מהפלת אסד וחיסול נסראללה וסינוואר ועד למעצרו של מדורו – ומסביר כי מדובר בדפוס היסטורי ומוסרי: שלטון המושתת על דיכוי, שחיתות ושנאה, סופו להתפרק.

בדברים שכתב הרב אליהו, הוא הסביר: "האירוע הזה אינו מקרה מקומי, אלא חוליה נוספת בשרשרת מתהדקת של קריסת משטרי רשע בעולם. מי שמביט בתמונה הרחבה מתקשה להתעלם מן הדפוס: עריצים נופלים, ארגוני טרור מתפוררים, וציר רשע שלם נכנס למצב של מגננה".

במהלך השנה האחרונה, ציין הרב: "ראינו את קריסת שלטון אסד בסוריה, את חיסולם של נסראללה וסינוואר, את פגיעת־העומק במפקדות החות'ים בתימן, וכעת, גם את נפילת העריץ של ונצואלה. במקביל, האדמה רועדת מתחת למשטר האייתוללות באיראן, שמבין היטב: הסדר הישן מתפרק".

לדברי הרב, אין כאן רצף מקרי: "ההיסטוריה מלמדת שממלכות רשע אינן שורדות לאורך זמן. כך קרס הרייך הנאצי לפני שמונים שנה, כך התפרקה ברית המועצות לפני שלושה עשורים – וכך נופלות היום ממלכות כוח, דיכוי ושקר, אחת אחרי השנייה. המכנה המשותף ברור: שנאה לישראל, זלזול מוחלט בחיי אדם, שלטון מושחת, וריכוז עושר בידי עריץ על חשבון עם רעב ומדוכא".

"מדורו, כמו עריצים אחרים, בנה את כוחו על דיכוי, על שליטה בכוח הזרוע ועל ביזת אוצרות המדינה. ונצואלה העשירה בנפט הפכה תחתיו למדינה קורסת, עם מיליוני פליטים ורעב. זה אינו 'כישלון כלכלי' – זהו כישלון מוסרי עמוק. לכן נפילתו היא מסר לעולם כולו: שלטון המבוסס על רשע – סופו ליפול".

לסיום כתב הרב: "אנחנו, עם ישראל, מכירים את התהליך הזה היטב. כבר דורות אנו מתפללים בראש השנה על כילוי הרשע בעשן ועל סילוק ממשלות הזדון מן הארץ. מי שמוכן להרים את הראש מעל הכותרת היומית, רואה שהתפילה הזו אינה רק טקסט – היא תיאור מציאות בהתהוות. העריצים יודעים זאת, לכן אנחנו שמחים – והם רועדים. אלוקים אינו עושה חצי עבודה".