תאונה נוראה וקטלנית: בן 80 נדרס מאוטובוס ונהרג במקום

( צילום: דוברות זק"א )

הולך רגל כבן 80 נדרס הערב (חמישי) ברחוב בלפור בבת ים מאוטובוס חולף ונהרג. הוא פונה מהזירה כשמצבו אנוש ובהמשך נקבע מותו.

התאונה התרחשה מעט לאחר השעה 19:30. חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומד"א הגיעו לזירה והעניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ופינו אותו אל בית החולים וולפסון תוך פעולות החייאה. כאמור בהמשך נקבע מותו. שמואל משולם וניר דורפמן חובשי איחוד הצלה מסרו: "הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירה תוך ביצוע החייאה על הולך הרגל שסובל מפגיעה רב מערכתית כתוצאה מפגיעת אוטובוס. לאחר מכן הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים וולפסון תוך כדי המשך פעולות החייאה ובמצב אנוש".

( צילום: דוברות איחוד הצלה )

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

חובשי מד"א כפיר ורסנו, דניאל גיאת ויוסף ששון סיפרו: "היינו בקרבת מקום שעוברי אורח קראו לנו לגשת לתאונה, הגבר הפצוע שכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה ולאחר בדיקה התברר שהוא ללא דופק ונשימה. התחלנו מיד בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויי לב, הנשמות ומכשיר החייאה מתקדם כל זה במקביל לטיפול בפצעים הקשים מהם סבל. העלנו אותו לניידת הטיפול הנמרץ של מד"א ופינינו אותו לבית החולים תוך המשך פעולות החייאה כשמצבו אנוש ונשקפת סכנה מיידית לחייו".

שי מזרחי נהג אמבולנס בזק״א מצוות בת ים שמטפל בזירה מוסיף: "מוקד זק״א (1223) הזניק אותי לפני זמן קצר לרחוב בלפור בעקבות דיווח על תאונת דרכים קטלנית, מדובר בהולך רגל כבן 80 שנפגע אנוש מאוטובוס ומותו נקבע בבית החולים, בסיוע מתנדבים נוספים אנו אוספים את הממצאים הרבים שנותרו בזירה ומסייעים לבוחני התנועה שפועלים במקום".

המשטרה מסרה כי חוקרת את נסיבות האירוע: "שוטרי תחנת בת ים ובוחני תאונות הדרכים של משטרת מחוז ת"א הגיעו למקום והחלו באיסוף ראיות וחקירת נסיבות התאונה".