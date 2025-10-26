ההרוגים בתאונת הדרכים המחרידה, שאירעה הלילה (מוצאי שבת) ליד אשדוד, הם שמואל שבתיאל בן 29 מנתיבות, והילה חזיזה בת 21 מאשקלון. כך הותר היום לפרסום.

כזכור, התאונה התרחשה בכביש 42. רכבו של שבתיאל הועלה באש ונשרף, הרכב שבו ישבה חזיזה התהפך והיא נלכדה בתוכו. כאמור, שניהם נהרגו בזירה המחרידה ומותם נקבע במקום.

מוטי בוקצ'ין דובר זק"א מסר היום: "מדובר באחת התאונות הקשות שראינו לאחרונה. צוותי זק"א מרחבי שפלה ולכיש פעלו במקצועיות ובמסירות במשך שעות רבות, בתנאים קשים, על מנת לטפל בכבוד הראוי במנוחים ולאסוף את הממצאים הרבים מהזירה".

בני משפחתה של חזיזה סיפרו היום כי היא הייתה צנועה במידותיה. "באמת הייתה טובת לב", סיפרו ל-Ynet. "היא גדלה עם קשיים רבים ועדיין תמיד הייתה רצינית והוכיחה את עצמה". בנערותה, במשך מספר שנים, התנדבה חזיזה במד"א.

דודתו של שבתיאל סיפרה ל-Ynet שהיה מודל לחיקוי, "הראשון לסייע לכל מי שנזקק". הוא התגורר ביבנה עד לפני כחודשיים, אז עבר עם רעייתו להתגורר בנתיבות. לא הספיקו עדיין להביא ילדים.