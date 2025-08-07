תאונה קטלנית בין משאית לרכב: תינוק במצב קשה, אביו נהרג במקום

זירת התאונה ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

הקטל בדרכים: גבר כבן 35 נהרג הערב (חמישי) בתאונת דרכים קשה וקטלנית בכביש 31 בצומת תל ערד בדרום הארץ, לאחר שהרכב שבו נסע התנגש בכביש עם משאית חולפת.

זה קרה בסביבות השעה 21:30 בערב. חובשים, פרמדיקים וכונני חירום שהגיעו לזירה חילצו מתוך הרכב את ההרוג, ונאלצו למרבה הצער לקבוע את מותו במקום. בנוסף, מהרכב חולץ תינוק כבן שנה, פצוע קשה ומחוסר הכרה. כמו כן בזירה היו אישה כבת 45 ועוד ילדה בת 8 במצב בינוני. הפצועים כולן פונו באמבולנסים לבית חולים. שלמה קמפינסקי חובש איחוד הצלה סיפר: מדובר בזירת תאונת דרכים קשה, יחד עם חובשים נוספים הענקנו טיפול רפואי מציל חיים לתינוק בן שנה במצב קשה, ילדה בת 8 במצב בינוני ואישה בת 45. הם פונו בניידות טיפול נמרץ לבית החולים. נפגע נוסף ומותו נקבע במקום עקב הפציעות הקשות מהן סבל".

( צילום: דוברות איחוד הצלה )

חובשי מד"א ישעיהו שלום רחבי ועארף אבו נגא סיפרו: "מדובר בתאונה קשה מאוד. כשהגענו לזירה 2 פצועים היו לכודים ברכב והאחרים על הכביש. לאחר החילוץ, גבר כבן 35 עם חבלות קשות מאוד בגופו היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו במקום.

"תינוק בן שנה שהיה מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית פונה במצב קשה ועוד שני פצועים היו במצב בינוני, אישה כבת 45 וילדה בת 8 והן פונו באמבולנסים ובניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים".

המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע.