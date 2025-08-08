נהג נהרג מפגיעת אופנוע | רכב התהפך והתנגש בטרקטור

שורה של תאונות דרכים הלילה בכבישי ישראל: בתאונה הראשונה במרחב ירקון, אדם נפגע מאופנוע בכביש 20 בין מחלף שבעת הכוכבים למחלף המעפילים.

חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח איכילוב, גבר כבן 60 במצב אנוש תוך פעולות החייאה כשהוא עם חבלה רב מערכתית, רוכב האופנוע מפונה במצב קל לבי"ח מאיר.

פראמדיק מיחידת האופנועים של מד"א גיא גולדשמיט סיפר: "כשהגענו לזירת התאונה ראינו את הגבר כשהוא שוכב בצד הכביש מחוסר הכרה, הייתה לו חבלת ראש קשה וחבלה נוספת בגפיים ומצבו הדרדר במהירות. התחלנו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים והנשמות במקביל לטיפול בפצעיו שנמשכו כל הדרך לחדר הטראומה בבית החולים כשהוא מוגדר במצב אנוש ונלחם על חייו".

בהמשך עדכנה המשטרה כי מותו של נהג הרכב נקבע בבית החולים, וכי שוטרי מתנ"א ובוחני תאונות הדרכים של משטרת מחוז תל אביב הגיעו למקום והחלו באיסוף ראיות וחקירת נסיבות התאונה.

בתאונה נוספת, רכב התהפך והתנגש בטרקטור שעבד בכביש, בכביש 6 לדרום, בין עין תות למחלף עירון.

חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח הלל יפה, 4 פצועים, בהם: גבר ואשה בשנות החמישים (מהרכב ההפוך) הגבר במצב קשה, בהכרה, עם חבלה משמעותית בגפיים, והאשה במצב בינוני בהכרה, עם חבלה בראש. מהטרקטור פונו 2 פצועים קל.

פאראמדיק מד"א אסף תפוחי וחובש רפואת חרום במד"א משה כהן סיפרו: "ראינו רכב הפוך על הגג כשבתוכו נלכדו גבר ואשה בשנות החמישים, הם היו בהכרה מלאה, במושב האחורי ישב גבר עם פציעה משמעותית בגפיים והאשה שנהגה ברכב נחבלה בראש. הוצאנו אותם מהרכב, תוך כדי שהענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם בדחיפות לבית החולים . נוסעי הטרקטור שני גברים כבני 30 נחבלו קל ופנו גם הם להמשך טיפול בבית חולים".