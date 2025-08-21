תאונה קטלנית: אוטובוס דרס למוות את הפועל שסימן כבישים ביישוב

התאונה הקשה ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

פועל כבן 50, שעסק בסימון כבישים ביישוב קדומים במרכז השומרון, לא הרחק מהיישוב החרדי עמנואל - נהרג היום (חמישי) מתאונת דרכים קטלנית מפגיעת אוטובוס של החברה לפיתוח השומרון לכלי הרכב התפעולי שבו ישב הפועל.

זה קרה בשעת צהרים, ברחוב מבוא צפנת בקדומים. חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומד"א שהגיעו לזירה ניסו להציל את חייו ולבצע בו פעולות החייאה, אולם בסופו של דבר נאלצו לקבוע את מותו בזירה. שיראל פופקין פרמדיקית איחוד הצלה והחובש שריה מילצקי מסרו: "נמסר לנו כי הוא עסק בצביעת הכביש ונפגע מאוטובוס. למרבה הצער נקבע מותו בזירת האירוע בתום מאמצי ההחייאה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל".

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

פראמדיק מד"א ישראל חיים ליפשיץ, סיפר: "כשהגענו למקום ראינו תאונת דרכים בין אוטובוס לכלי רכב נוסף. גבר כבן 50 היה לכוד כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה רב מערכתית. התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותו במקום".

מהמועצה המקומית נמסר לתושבים: היום בשעת הצהריים התרחשה תאונת דרכים קטלנית בכביש היורד מגבעת שלם אל קדומים צפון. התאונה התרחשה בין אוטובוס של החברה לפיתוח השומרון לכלי רכב תפעולי שעבד בסימון נתיבי התנועה ביישוב.

"פרטי האירוע מתוחקרים על ידי משטרת ישראל אך לצערנו אין בכך כדי לשנות את התוצאות הקשות של תאונה זו בה נהרג מפעיל הכלי התפעולי שאינו תושב היישוב וששמו טרם הותר לפרסום. מועצת קדומים והתושבים שולחים תנחומים למשפחתו. אנו פועלים יחד עם המשטרה לתחקור המקרה המצער".