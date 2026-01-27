הזירה הקשה בכביש 6 ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

שתי תאונות דרכים קטלניות שעלו בחיי אדם התרחשו הלילה (בין שני לשלישי בכבישי ישראל). הראשונה בנגב בין שני כלי רכב פרטיים, שהתרסקו בעקבות התנגשות. אישה כבת 30 קיפדה את חייה במקום. מאוחר יותר התרחשה תאונה קטלנית בין משאית למיניבוס בכביש 6, ושם נהרג גבר נוסף.

התאונה השנייה התרחשה לאחר השעה 23:00 בערב. זה קרה בכביש 6, ליד מחלף "באקה ג'ת" שבצפון הארץ, כאשר משאית ואוטובוס התנגשו זה בזה. בתאונה נהרג גבר כבן 40 ששהה בתוך האוטובוס. מותו נקבע כבר בזירה. חובש מתנדב במד"א רועי גימפוביץ, סיפר: "חזית המיניבוס הייתה מרוסקת לחלוטין ובתוכו נלכד גבר כבן 40. הוא היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו. תוך כדי פעולות החילוץ, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

מוקדם יותר, בין השעה חמש לשש בערב, התרחשה תאונה קטלנית בנגב בין שני כלי רכב פרטיים. זה קרה בכביש 80, ליד ערערה. שני נוסעים נפצעו בתאונה - בהם אישה כבת 30 שנהגה באחד הרכבים. מותה נקבע בתוך זמן קצר.

פרמדיק מד"א דן אביבי וחובשת מד"א מדלן אבו עראר, סיפרו: "ראינו 2 רכבים מרוסקים, בתוך אחד הרכבים נלכדה אישה כבת 30 כשהיא מחוסרת הכרה וסובלת מחבלות קשות מאוד בגופה.

"תוך כדי פעולות החילוץ המורכבות של לוחמי האש, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה במקום. במקביל, צוותי מד"א נוספים שהגיעו לזירה מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבית החולים צעיר בשנות ה-20 לחייו שנפצע באורח קל עד בינוני".

הזירה בנגב ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

יהודה מסיקה, סר"צ זק"א דימונה, סער שחורי מתנדב זק"א צוות ערד, ונאסר אלפריגאת מתנדב זק"א צוות הפזורה, סיפרו: "כשהגענו למקום נתקלנו בזירת תאונה קשה מאוד בין שני כלי רכב מרוסקים. נהגת הייתה לכודה ברכב וסבלה מפגיעה רב מערכתית, ולצערנו צוותי מד"א נאלצו לאשר את מותה בזירה. מתנדבי זק"א מרחב נגב פועלים לשמירה על כבוד המת, ואיסוף הממצאים".

יאסר אבו רגילה, מפקד צוות הפזורה בזק"א 360: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד במעורבות שני כלי רכב שנמעכו כתוצאה מההתנגשות. צוותי הרפואה נאלצו לקבוע במקום את מותה של צעירה כבת 30 בעקבות אופי הפציעות. מתנדבי זק"א 360 פועלים בזירה בסיוע כוחות נוספים לטיפול בכבוד המת ואיסוף הממצאים הרבים. אנו מלווים את המשפחה ברגעים הקשים, ונסייע להם ככל שיידרש".

הזירה בנגב ( צילום: דוברות זק"א )