 דלג לתוכן הראשי
מטעי תמרים בסכנה

שישה מטוסי כיבוי נלחמים בשריפה ענקית בבקעת הירדן | תיעוד וסיקור

קו אש נרחב התפשט לכיוון מטעי התמרים באזור מושב ארגמן • שישה מטוסי כיבוי מטייסת 'אלעד' פועלים במקביל לכוחות קרקעיים | אחת השמורות באיזור נמצאת בסכנה (בארץ)

השריפה בבקעת הירדן
השריפה בבקעת הירדן| צילום: צילום: כבאות והצלה יו"ש

לוחמי אש מתחנה אזורית שומרון ממשיכים בשעות אלה (שני) בפעולות כיבוי נרחבות בשריפה שפרצה באזור מושב ארגמן בבקעת הירדן. שישה מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד" פועלים במקביל לכוחות הקרקעיים, בניסיון לבלום את התפשטות הלהבות המאיימות על שמורת הטבע ועל מטעי תמרים סמוכים.

השריפה פרצה לפני כשעה, כאשר קו אש נרחב החל להתפשט במהירות בחסות הרוחות לכיוון מטעי התמרים הנמצאים במרחב. מיד עם קבלת הדיווח הוזנקו לאזור כוחות מתוגברים מתחנה אזורית שומרון, בסיוע צוותים ממחוזות שכנים.

השריפה בבקעת הירדן
השריפה בבקעת הירדן| צילום: צילום: כבאות והצלה יו"ש

בשל תנאי מזג האוויר וקצב התפשטות האש המהיר, הוחלט על הזנקת ארבעה מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד", שהצטרפו לשני מטוסים נוספים שהוזנקו בהמשך. המטוסים פועלים ליצירת קו עצירה של השריפה בעזרת חומרי כיבוי, בעוד צוותי הכיבוי הקרקעיים מתמקדים בכיבוי האש במטעי התמרים.

טפסר משנה אבי בן סעדון, מפקד תחנה אזורית שומרון, מסר: "מדובר בשריפה משמעותית הנעה במהירות בתוואי נהר הירדן, בשמורת הטבע. עקב הרוחות האש התפשטה לכיוון מטעי תמרים הנמצאים במרחב, ואנו פועלים בכוחות מתוגברים על מנת לבלום את האש".

בן סעדון הוסיף והזהיר: "אנו נמצאים בימים עם מזג אוויר אשר יכול לגרום להתפתחות מהירה של שריפות, ונערכנו לכך בתגבור צוותים ומתן מענה מהיר ומשמעותי לכל אירוע". צוותי הכיבוי פועלים לבלימת התפשטות האש בסיוע כלים הנדסיים, כאשר המאמצים מתמקדים בהגנה על שמורת הטבע ועל מטעי התמרים הסמוכים.

במקביל לאירוע בבקעת הירדן, דווח כי בגזרת יהודה הושגה שליטה על שריפה נוספת שפרצה באותה תקופה. לוחמי האש ישארו בשטח בשעות הקרובות לביצוע פעולות כיבוי משלימות ולמניעת התלקחות מחודשת.

האירוע מצטרף לשורה של שריפות שפרצו בימים האחרונים ברחבי הארץ, בעקבות גל החום הקיצוני ותנאי מזג האוויר היבשים. רשויות הכיבוי קוראות לציבור להימנע מהדלקת אש בשטחים פתוחים ולדווח מיד על כל עשן או אש שיתגלו.
שריפהשריפותבקעת הירדןגל שריפות

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר