לוחמי אש מתחנה אזורית שומרון ממשיכים בשעות אלה (שני) בפעולות כיבוי נרחבות בשריפה שפרצה באזור מושב ארגמן בבקעת הירדן. שישה מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד" פועלים במקביל לכוחות הקרקעיים, בניסיון לבלום את התפשטות הלהבות המאיימות על שמורת הטבע ועל מטעי תמרים סמוכים.

השריפה פרצה לפני כשעה, כאשר קו אש נרחב החל להתפשט במהירות בחסות הרוחות לכיוון מטעי התמרים הנמצאים במרחב. מיד עם קבלת הדיווח הוזנקו לאזור כוחות מתוגברים מתחנה אזורית שומרון, בסיוע צוותים ממחוזות שכנים.

בשל תנאי מזג האוויר וקצב התפשטות האש המהיר, הוחלט על הזנקת ארבעה מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד", שהצטרפו לשני מטוסים נוספים שהוזנקו בהמשך. המטוסים פועלים ליצירת קו עצירה של השריפה בעזרת חומרי כיבוי, בעוד צוותי הכיבוי הקרקעיים מתמקדים בכיבוי האש במטעי התמרים.

טפסר משנה אבי בן סעדון, מפקד תחנה אזורית שומרון, מסר: "מדובר בשריפה משמעותית הנעה במהירות בתוואי נהר הירדן, בשמורת הטבע. עקב הרוחות האש התפשטה לכיוון מטעי תמרים הנמצאים במרחב, ואנו פועלים בכוחות מתוגברים על מנת לבלום את האש".

בן סעדון הוסיף והזהיר: "אנו נמצאים בימים עם מזג אוויר אשר יכול לגרום להתפתחות מהירה של שריפות, ונערכנו לכך בתגבור צוותים ומתן מענה מהיר ומשמעותי לכל אירוע". צוותי הכיבוי פועלים לבלימת התפשטות האש בסיוע כלים הנדסיים, כאשר המאמצים מתמקדים בהגנה על שמורת הטבע ועל מטעי התמרים הסמוכים.

במקביל לאירוע בבקעת הירדן, דווח כי בגזרת יהודה הושגה שליטה על שריפה נוספת שפרצה באותה תקופה. לוחמי האש ישארו בשטח בשעות הקרובות לביצוע פעולות כיבוי משלימות ולמניעת התלקחות מחודשת.

האירוע מצטרף לשורה של שריפות שפרצו בימים האחרונים ברחבי הארץ, בעקבות גל החום הקיצוני ותנאי מזג האוויר היבשים. רשויות הכיבוי קוראות לציבור להימנע מהדלקת אש בשטחים פתוחים ולדווח מיד על כל עשן או אש שיתגלו.