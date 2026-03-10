נציב כבאות והצלה לישראל, רב טפסר אייל כספי, הורה היום (שלישי) על הפסקה מיידית של כלל האימונים במנופים ובסולמות הידראוליים למשך שלושה ימים.
ההוראה החריגה מגיעה בעקבות תקלה מבצעית שאירעה היום לפנות בוקר ובה נפצע לוחם אש באורח בינוני.
האירוע התרחש במהלך פעילות מבצעית לכיבוי שריפת ארבעה אוטובוסים בחולון. במהלך הפעלת מנוף גובה פגע המנוף בכבל חשמל, דבר שגרם להתחשמלות ולאיבוד הכרתו של לוחם האש.
צוותי היחידה הלאומית לחילוצים מיוחדים ״להבה” חילצו את הלוחם מהזירה והוא הועבר לטיפול גורמי הרפואה.
בעקבות האירוע הורה נציב הכבאות על הקמת צוות תחקיר מורחב שיבחן את נסיבות האירוע ואת השתלשלות הפעולות שהובילו לפציעת הלוחם.
ממצאי התחקיר יופצו לכלל מערך כבאות והצלה ויוטמעו גם במערכי ההדרכה וההכשרה במכללה לכבאות, במטרה להפיק לקחים ולמנוע הישנות מקרים דומים בעתיד.
"לוחמי האש ימשיכו בנחישותם לתת מענה מקצועי בכלל הזירות והמתארים למען אזרחי מדינת ישראל", נמסר מכבאות והצלה.
0 תגובות