איבד את ההכרה בגלל תקלה מבצעית שבגינה נפצע לוחם: זו ההוראה החריגה של מפקד כבאות והצלה בשל אירוע חמור שהתרחש היום לפנות בוקר במהלך פעילות מבצעית לכיבוי שריפת ארבעה אוטובוסים בחולון, מפקד כב"ה הורה על הפסקה מיידית של כלל האימונים במנופים ובסולמות הידראוליים (חדשות)

בס בני סולומון כיכר השבת | 14:07