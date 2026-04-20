כיכר השבת
"מעשה חמור ובזוי"

ערב יום הזיכרון: קיצוניים נעצרו בבית שמש לאחר שתלשו וביזו דגלי ישראל | צפו

שוטרי בית שמש עצרו שני קיצוניים שתלשו וביזו דגלי ישראל ערב יום הזיכרון | המשטרה: מעשה חמור ובזוי בעיתוי רגיש במיוחד (בארץ)

4תגובות
מורידים את הדגלים בבית שמש (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

שוטרי תחנת במחוז ירושלים עצרו בשעה האחרונה שני קיצוניים שנצפו כשהם תולשים דגלי ישראל שהוצבו בעיר לרגל יום הזיכרון.

על פי הודעת , במהלך פעילות של שוטרי התחנה זוהו השניים בעת ביצוע המעשה, כשהם מסירים את הדגלים ואף מבזים אותם, תוך פגיעה בסדר הציבורי. השוטרים פעלו במקום ועצרו את החשודים, שהועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

החשודים שנעצרו (צילום: דוברות המשטרה)

בסיום החקירה צפויים במשטרה להחליט האם להביא את השניים לדיון בהארכת מעצרם בבית המשפט.

במשטרה התייחסו למקרה וציינו כי מדובר במעשה חמור ובזוי, במיוחד נוכח העיתוי שבו בוצע, ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, כאשר אזרחי ישראל מתייחדים עם זכר הנופלים בטקסים ובאירועים ברחבי המדינה.

משטרהבית שמשדגל ישראלחלליםיום הזכרון

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (80%)

לא (20%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
ביזו את דגל ישראל אוי אוי ה ירחם...מה אם הבזיון של תורת ישראל ?
רוני
סליחה מה הקשר? מטומטם אחד. בעיניך זה תקין לבזות דגל ישראל ביום הזיכרון לחללי צהל? גם אם אתה אנטי ציוני תהיה מה שאתה רוצה אבל לחלל שם שמים ביום כזה שמזכירים את חללי ישראל במלחמות ישראל? תתבייש עם התגובה המגעילה שלך! פוי פוי פוי אתה לא ראוי להיות תושב ישראל..
אחד
2
גועל נפש של קיצונים מטומטמים ומגעילים. כל השנים נהרגו חיילים על קידוש ה’ ואלו באים לחלל שם שמים אין מילים להביע את חומרת מעשיהם איזו בושה ה’ ישמור
יהודי
1
למה מטשטשים את הנבלות
ישראלי

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר