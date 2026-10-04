ההערכה אחרי חקירת המחבל - ואזרחות הטייסים שהצילו את המטוס

חקירה ראשונית שנערכה בישראל מעריכה כי ניסיון החטיפה שנכשל במטוס חברת 'פליי דובאי' בוצע בסבירות גבוהה במתווה של "זאב בודד" - מחבל שפעל באופן עצמאי. כך מדווחת רשת CBS האמריקנית בהסתמך על גורמים המעורבים בפרטי המקרה.

לדברי אותם גורמים ששוחחו עם הרשת, החקירה בנושא עדיין נמצאת בעיצומה, כאשר גורמי החקירה ממשיכים לבחון ולחקור את כל כיווני החקירה האפשריים במקביל כדי להגיע לבירור מלא של נסיבות האירוע.

במקביל, דווח כי שני הטייסים שברגע הקריטי השתלטו על הטיסה והצליחו להביאה לחוף מבטחים לא היו אזרחים בריטיים, כפי שנטען בדיווחים קודמים, אלא אחד מהם היה אזרח דרום אפריקה והשני אזרח ניו זילנד. זהותם לא פורסמה עדייין.

כזכור, האירוע הדרמטי התרחש בטיסה מדובאי לישראל, כאשר טייס המשנה העומאני הומאם אל-חמאמי תקף את הקברניט ההודי בסכין והחל לצלול עם המטוס לעבר האדמה. הקברניט הפצוע הצליח לפתוח את דלת תא הטייס, מה שאפשר לארבעה נוסעים ישראלים - יניב חיון, ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן - להסתער פנימה ולהשתלט על התוקף.

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ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר בימים האחרונים כי "ככל שהזמן עובר התמונה מתבהרת - המפגע עבר הקצנה אסלאמיסטית. הוא בא לרסק את המטוס על נוסעיו". נתניהו הוסיף כי "אנחנו מבררים בחקירה אם הוא נשלח, ומי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד".

במקביל, צוות חקירה ישראלי מיוחד הגיע לאיחוד האמירויות, לאחר שטייס המשנה העומאני הועבר לשם מסעודיה להמשך חקירת ניסיון הפיגוע החמור. בכיר באבו דאבי אישר כי במסגרת החקירה הסודית, אנשי מוסד ומומחי תעופה ישראלים הגיעו בחשאי לאבו דאבי, והם לוקחים חלק פעיל בחדר החקירות. לצדם פועלים במקום גם גורמים בכירים מהמודיעין הסעודי, העומאני ולפחות שני נציגים מארגוני הביון של ארצות הברית.