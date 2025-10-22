כיכר השבת
"אנרכיסטים החוצה" — צו הרחקה לעשרות פעילים זרים שהפגינו בשומרון

כוחות הביטחון עצרו והורידו מהארץ 32 פעילים זרים שהתקהלו בשטח חקלאי | חלקם זוהו עם סממנים של ארגון UAWC. שני פלסטינים נעצרו בחשד לארגון ההפגנה; רשות ההגירה הובילה הליך גירוש מהיר והושלכו נגדם צווי הרחקה ארוכי טווח (בארץ)

אנרכיסטים החוצה (צילום: מועצה אזורית שומרון)

כוחות משטרה, לוחמי מג"ב וחיילים מצה"ל עצרו ביום (שישי) 32 פעילים זרים שהשתתפו בהפגנה בלתי חוקית סמוך לחווה חקלאית בשומרון, בקרבת צומת בורין. השטח שבו התקיימה ההתקהלות מוגדר בצו אלוף כממוען אך ורק לעוסקים במסיק בפועל, והכניסה אליו נאסרה על יד־הקיים.

על פי ממצאי החקירה הראשוניים, חלק מהעצורים הוספו כפעילים המזוהים עם ארגון UAWC ונשאו סממנים המזוהים עם הארגון. תושבי החווה הזעיקו את ראש מועצת שומרון יוסי דגן; הוא פנה במהירות לסיירי הקרקעות של המועצה, לאגף הביטחון המקומי ולגורמי פיקוד מרכז ולמשטרה, וביקש פינוי מיידי ואכיפה נחושה.

כוחות הביטחון שפעלו במקום עצרו את כל המעורבים והבעלים הועברו לחקירה במשטרת אזור שומרון בתחנת אריאל. במהלך החקירה נעצרו גם שני תושבים פלסטינים, החשודים כי ארגנו ואף הסיתו לקרוא להפגנה וליצירת מהומה בשטח האסור לגישה.

בעקבות ממצאי החקירה הובילה רשות ההגירה והאוכלוסין במשרד הפנים הליך גירוש מהיר: 32 העצורים הועברו לסדרת פעולות מנהלית והוצאו מהארץ. נוסף על כך, הוצאו נגדם צווי הרחקה ממדינת ישראל לתקופה של 99 שנה.

שר הפנים, יריב לוין, מסר כי "הפעולה הנחושה לגירוש האנרכיסטים מעבירה מסר ברור: אפס סובלנות כלפי פגיעה בריבונות המדינה, הסתה לטרור ותמיכה בו". הודעתו של השר שיבחה את שיתוף הפעולה בין רשות ההגירה, המשטרה וכוחות הביטחון והבטיחה המשך אכיפה נחושה במרחב.

