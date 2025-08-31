כיכר השבת
עליית מחירים נוספת

הלילה: הבנזין מתייקר שוב – כך ייראה מחיר הדלק בחצות

חגורת בטיחות לכיס| משרד האנרגיה עדכן כי בחצות ייכנס לתוקף התעריף החדש עם התייקרות של 9 אגורות לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי (בארץ)

רה"מ בתחנת דלק | אילוסטרציה (צילום: רשתות חברתיות - שימוש ע"פ סעיף 27א לזכויות יוצרים)

מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע כי החל מחצות (ראשון בלילה) יעודכנו מחירי הדלקים הנמצאים בפיקוח המדינה. לפי העדכון, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בתחנה בשירות עצמי יעמוד על 7.16 שקלים, עלייה של 9 אגורות לעומת החודש הקודם.

התוספת במחיר נובעת בעיקר מהתייקרות הדלקים בשוק העולמי, לצד שערי המטבע המשפיעים על העלויות בישראל. נהגים שיבחרו בתדלוק מלא על ידי מתדלק ישלמו תוספת שירות קבועה, כפי שנקבע בתקנות.

מדובר בהמשך מגמה של עליות מחירים שנרשמו בחודשים האחרונים, אשר מוסיפות לחץ על יוקר המחיה. מומחים בתחום האנרגיה מציינים כי התנודתיות בשוקי הנפט הבינלאומיים צפויה להמשיך גם בתקופה הקרובה, ועלולה להביא לשינויים נוספים במחיר הבנזין לצרכן.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר