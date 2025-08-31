הלילה: הבנזין מתייקר שוב – כך ייראה מחיר הדלק בחצות

מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע כי החל מחצות (ראשון בלילה) יעודכנו מחירי הדלקים הנמצאים בפיקוח המדינה. לפי העדכון, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בתחנה בשירות עצמי יעמוד על 7.16 שקלים, עלייה של 9 אגורות לעומת החודש הקודם.

התוספת במחיר נובעת בעיקר מהתייקרות הדלקים בשוק העולמי, לצד שערי המטבע המשפיעים על העלויות בישראל. נהגים שיבחרו בתדלוק מלא על ידי מתדלק ישלמו תוספת שירות קבועה, כפי שנקבע בתקנות.

מדובר בהמשך מגמה של עליות מחירים שנרשמו בחודשים האחרונים, אשר מוסיפות לחץ על יוקר המחיה. מומחים בתחום האנרגיה מציינים כי התנודתיות בשוקי הנפט הבינלאומיים צפויה להמשיך גם בתקופה הקרובה, ועלולה להביא לשינויים נוספים במחיר הבנזין לצרכן.