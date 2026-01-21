יו"ר כחול לבן והמחנה המללכתי בני גנץ נשא דברים הערב (רביעי) במליאת הכנסת וטען כי במהלך המלחמה ראה מקרוב את אחד משרי הממשלה הבכירים מדליף בזמן אמת פרטים מהנעשה בתוך הקבינט לעיתונאים. גנץ לא חשף את שמו של הבכיר.

"זה ממש לא נעים לומר", אמר גנץ, "אבל ממשלת ישראל וממשלות ישראל לאורך השנים פוגעים בביטחון המדינה בשביל ג'ובים וכיבודים. אני עומד מאחורי האמירה הזו. הקבינט לא כשיר לנהל את הביטחון של מדינת ישראל.

"כרמטכ"ל", הוא הוסיף, "קיבלתי הנחיות לא לשתף חלק מהחומר בפורום הקבינט המורחב כי היה ברור שהוא יודלף".

כשחברת הכנסת טלי גוטליב הגיבה לו כי גם הוא מדליף, עצר גנץ והשיב: "בחיים לא הדלפתי ולו ידיעה אחת לאף עיתונאי, בחיים, ולא אעשה זאת".

בשלב הזה סיפר גנץ: "באחד מימי המלחמה האחרונים יצאתי באמצע ישיבה דחופה בדרך לרכב ואני רואה ושומע את אחד השרים הבכירים בשיחה קולנית מספר על מה שמתנהל בחדר הסגור בזמן שהדיון מתנהל, ומעביר בלייב את מה שקורה.

"אני אומר כאן עובדות. לא צריך את העובדות שלי, לא צריך את העדות שלי כי כל אזרחי ישראל ראו לאורך כל המלחמה ציטוטים מדיוני הקבינט מרוחים במהדורות הטלווזיה בזמן אמת, עיתונאים קיבלו חומרים, מה שרק תרצו, בעיני זו הפקרה של הביטחון הלאומי".

הוא הוסיף: "כשבוגי היה רמטכ"ל הוא אמר שבקריה צריך נעלים גבוהות. היום גורמי הביטחון צריכים שכפ"צ מול מתקפות חסרות אחריות. במדינת ישראל צריכה לקום ממשלת הסכמות רחבה ויציבה עם שרים ממלכתיים שביטחון המדינה קודם מבחוינתם לטובתם האישית".