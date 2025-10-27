בני גנץ הוריד את הכובע: כך הוא נראה אחרי שעבר השתלת שיער

כבר בלי כובע ( צילום: באדיבות ערוץ הכנסת )

יו"ר כחול לבן ח"כ בני גנץ נשא היום (שני) הצהרה לתקשורת בפתח ישיבת הסיעה - כשהוא ללא כובע שמש לראשו. זאת אחרי תקופה ממושכת שבה הסתובב רק עם כובע.

את הכובע החל גנץ לחבוש לאחר שעבר בארץ הליך להשתלת שיער. ההליך חייב אותו לכסות את האזור ולא לחשוף אותו. הכובע שבו הסתובב גנץ, ולכד תשומת לב ותהיות בתחילה, היה לרוב כחול ועליו נכתב "ישראל לפני הכל" - סיסמת המפלגה שלו. היום הוא הופיע כאמור ללא הכובע וניתן היה לראות בניצני תוצאות ההשתלה בחזית ראשו. בדבריו היום התייחס גנץ לחוק הגיוס. הוא אמר כי "בזמן שכולם מדברים על כן ולא ביבי, אני מבטיח לכם דבר אחד - כחול לבן ואני נשב רק בממשלה שתחוקק מתווה שירות לכול, שכולל בתוכו חוק גיוס".

גנץ, היום ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

הוא המשיך: "לא ניתן שוב למסמס את זה כמו בממשלת השינוי. לא נשב בממשלה ששולחת חיילים לקרב ומממנת השתמטות. "נכון, יש גם חרדים שהתגייסו וטוב שכך, אבל החברה החרדית ככללותה לא התגייסה, וזה כתם שלא ימחה".

לטענתו, "ההפגנה המתוכננת ביום חמישי מסוכנת לחברה הישראלית, ומסוכנת לחברה החרדית. בזמן שחטופינו שבים, חיילים עדיין נמצאים ברצועת עזה, ומשפחות ועסקים מנסים להשתקם – אתם שלא נכנסתם תחת האלונקה גם מכניסים לאלו שהיו שם אצבע בעין?".

עוד אמר כי "זו לא הפגנה נגד הגיוס – זו הפגנה נגד החברה הישראלית. אני קורא קודם כל לחברה החרדית לא לשתף פעולה עם הקיצוניים, אני קורא לרבנים לעצור את הטירוף הזה. אני קורא להנהגה הפוליטית החרדית ללכת היום לרבנים, ולהסביר להם שהקווים האדומים כבר נחצו – עכשיו זה תהליך פירוק. זה לא עניין של מי שישב בממשלה הבאה – זו שאלה האם נוכל לחיות פה כחברה אחת כמו שצריך להיות, או שהחרדים מוציאים במו ידיהם את עצמם מכלל ישראל".