דרמה בעזה: מרפסת קרסה בזמן הצנחת סיוע הומניטרי | תיעוד חריג

הצנחת הסיוע ההומניטרי מהאוויר ברחבי רצועת עזה: הפלסטינים מדווחים כי לפחות שישה בני אדם נפצעו, ביניהם גם ילדים, כתוצאה מקריסת מרפסת עליה הצניחו סיוע.

המונים נדחקו על המרפסת הרעועה, מעל מסעדה מקומית בעיר עזה. כתוצאה מכך, המרפסת קרסה ומספר נפצעו.