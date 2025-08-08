כיכר השבת
דרמה בעזה: מרפסת קרסה בזמן הצנחת סיוע הומניטרי | תיעוד חריג

תיעוד דרמטי מהרצועה מראה את הרגע שבו קורסת מרפסת במסעדה בעיר עזה שעליה הוצנח סיוע הומניטרי | לטענת הפלסטינים, מספר פצועים במקום - כולל ילדים (חדשות)

(צילום: רשתות ערביות)

הצנחת הסיוע ההומניטרי מהאוויר ברחבי : הפלסטינים מדווחים כי לפחות שישה בני אדם נפצעו, ביניהם גם ילדים, כתוצאה מקריסת מרפסת עליה הצניחו סיוע.

המונים נדחקו על המרפסת הרעועה, מעל מסעדה מקומית בעיר עזה. כתוצאה מכך, המרפסת קרסה ומספר נפצעו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

18
כן ירבו
שמואל
17
ה מלך גאות לבש
כך יאבדו כל אויבך ה
16
זה סיוע? זה פשע מלחמה של העולם הצבוע.
יאיר
15
השם ילחם לכם ואתם תחרישון....
ביסמוט אברהם
14
שימותו וישרפו שם כולם המיץ של הזבל האלו גם קבורה לא יהיה להם ....
שינדלר
13
כן יאבדו כל אויביך ישראל.
אושרת
12
הייידההה
משולם צוברי
11
ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב
אפרת כהן
10
מאכזב😉
ימין ה' רוממה
9
אנו מאשמים את ישראל בפשע מלחמה בפציעת ילדים ונשים חפים מפש על הנחת מטען חבלה במרפסת ברצועת עזה
חמאס
בטיל שקוף
חחחח
8
תענוג לראות את זה
אבי
7
מעניין שאף אחד לא ניגש לעזור ויש מוזיקה ברקע אה ????????????????????????
אמיתי
6
סיוע פצצה
נחמן
5
איך עדין בכללי (ללא קשר לכתבה ) מסעדות חנויות וכו' קיימים במקום הזה?! סיוע הומניטרי למי? לחיות אדם ? מישהו ביקר את החטופים שלנו ונתן להם סיוע שחייבים? כל יום שעובר ועדיין הם שם לא מתקרבים לניצחון
מרים
4
מביאים אוכל למחבלים שהם יהרגו אותנו
דיצה
3
וואו איזו הנאה לכבוד שבת. מקווה שמי שנפצע ימות. אמן. שבת שלום
שמחה בלב
2
נראה שלהמון לא אכפת מהקריסה אלא רק מהאוכל שנפל להם כפרי בשל
עי
1
כפויי תודה..
רות

