מתקפה אישית

לפיד: "דרמר סמרטוט, כ"ץ לא יודע אנגלית" | כ"ץ: "יש לי תעודת בגרות"

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד תקף בחריפות חריגה את בכירי הממשלה, ברקע התמשכות המלחמה, ואמר על השרים ישראל כ"ץ ואלי כהן כי אינם שולטים טוב באנגלית, על שיקלי - "נזק מהלך, שילוב של יוהרה וחובבנות" | ודרמר? הוא לדברי לפיד, "סמרטוט אדום אצל הדמוקרטים" (אנשים)

לפיד בניר עוז (צילום: עידו רימון)

תקף בחריפות רבה, באופן חריג גם אליו, את בכירי הממשלה, במהלך כנס שקיים ביום חמישי האחרון עם פעילי מפלגתו יש עתיד.

לפי הדיווח ב'וואלה' היום (ראשון) לפיד אמר על שר הביטחון ועל השר אלי כהן כי הם לא שולטים טוב באנגלית. לדבריו "הממשלה מינתה תוך שנתיים כמה שרי חוץ שאין להם רקע קודם במדיניות חוץ". על השר החוץ הנוכחי, גדעון סער, אמר כי הוא עובד "רק בפריימריז".

ממשרד החוץ עבר למשרד ההסברה, שבינתיים נסגר. הוא טען שהמשרד הוקם לדיסטל "שאין לה רקע", ואחרי שנסדר הועבר לעמיחי שיקלי "שהוא נזק מהלך, שילוב של יוהרה וחובבנות".

יו"ר האופוזיציה תקף בחריפות גם את השר רון דרמר, המקורב לנתניהו. לדברי לפיד, לדרמר "אין הבנה של הזירה האירופית ושל מצרים וירדן. הוא סמרטוט אדום אצל הדמוקרטים".

על העומד בראש המל"ל, צחי הנגבי, אמר לפיד כי הוא "משועמם בגלוי מתפקידו כיו"ר. המל"ל הפך לארגון לא מתפקד".

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב, וצייץ ברשת X: "רואה שראש האופוזיציה לפיד איבד את זה וגלש לסגנון אישי ירוד. למען הסר ספק - יכולת התקשור שלי באנגלית עם כל אישיות בינלאומית עולה על שלו בכמה דרגות, והיכולת שלי לקיים שיח אסטרטגי ומשכנע באנגלית עם מנהיגים זרים עולה על שלו בעוד הרבה יותר. ואגב - יש לי גם תעודת בגרות".

1
חחחחחחח המורה לאנגלית יהיר לפיד
מוישי

