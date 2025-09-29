קשה לצפייה: "יהודי מלוכלך", צרח האנטישמי ופצע עד דם את החרדי

מקרה אנטישמי נוסף מזעזע את הקהילה החרדית בצרפת - ברקע גל האנטישמיות השוטף ביתר שאת את העולם לאחרונה: ר' יוסף ג'ו כהן, חסיד חב"ד תושב העיירה היירס, הותקף באלימות מחרידה בעת שחזר מהמקווה הסמוך לביתו.

לפי הדיווח באתר חב"ד COL, זה קרה בשבת האחרונה, בסביבות השעה 7:30 בבוקר. כהן חזר כאמור לביתו אחרי טבילה במקווה - ואז התנפל עליו מאחור תוקף אכזר, ככל הנראה ממוצא צפון אפריקני.

הוא לא הצליח לזהות את התוקף אך טען כי התוקף קרא לו "יהודי מלוכלך" וניסה לחטט בכיסיו בחיפוש אחר כסף, כתובת או מפתחות לבית הכנסת.

"לא יכולתי לראות אותו; הוא תקף אותי מאחור", סיפר כהן. התוקף חבט בו, בפניו, ודם רב ניגר מעינו הימנית. חולצתו הלבנה הוכתמה כתמי דם. התוקף צעק וקילל אותו במקביל לכך שמכה אותו.

המותקף הינו יהודי מוכר על ידי שלוחי חב"ד ומוותיקי הקהילה היהודית והחב"דית. שימש כטבח מסור בישיבת חב"ד בברינואה הסמוכה לפריז במשך כמה שנים.

תקרית זו היא האחרונה בשורה של מעשים אנטישמיים שדווחו בצרפת בחודשים האחרונים, כאשר הרשויות טוענות כי הגבירו את המעקב סביב בתי כנסת ומוסדות יהודיים.

גורמים יהודיים בצרפת מעלים את הדרישה לפתוח בחקירה משמעותית כדי לזהות את מבצע הפיגוע ולהגביר את האבטחה סביב מרכזים יהודיים.

יצויין כי כהן היה לבוש בבגדי שבת בזמן התקרית וניכר היה עליו שהוא יהודי בחזותו החיצונית.